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Заправочная станция будущего
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Заправочная станция будущего 

Naked-Science.ru 3 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Плавная интеграция новых экологически чистых технологий в уже построенную среду необычайно важна для создания более практичных и удобных для жизни городов. Заправочная станция будущего — это видение мобильности и ее роли в развитии устойчивого урбанизма.
Проект воссоздает, как автомобили могут быть интегрированы в города и быть частью целостного, устойчивого решения, которое объединяет транспорт и производство, распределение энергии.
В обозримом будущем автомобили смогут подключаться к инфраструктуре городов, включая дорогу, информацию и электросети, с помощью концепции vehicle-to-grid (V2G), технологии автономного вождения и сотовой связи для модернизации применения и распределения энергии по городу.
© Foster + Partners
© Foster + Partners
© Foster + Partners
© Foster + Partners
Дэвид Нельсон (David Nelson), соруководитель проекта, Foster + Partners:
«Интеграция технологий нулевого выброса в окружающую среду жизненно важна для создания более умных и автономных городов. Это обязательство должно выходить далеко за пределы автомобилей — оно должно быть в центре всего, что мы делаем».
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