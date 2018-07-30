Заправочная станция будущего

Плавная интеграция новых экологически чистых технологий в уже построенную среду необычайно важна для создания более практичных и удобных для жизни городов. Заправочная станция будущего — это видение мобильности и ее роли в развитии устойчивого урбанизма.

Проект воссоздает, как автомобили могут быть интегрированы в города и быть частью целостного, устойчивого решения, которое объединяет транспорт и производство, распределение энергии.

В обозримом будущем автомобили смогут подключаться к инфраструктуре городов, включая дорогу, информацию и электросети, с помощью концепции vehicle-to-grid (V2G), технологии автономного вождения и сотовой связи для модернизации применения и распределения энергии по городу.

© Foster + Partners

© Foster + Partners

© Foster + Partners

© Foster + Partners

«Интеграция технологий нулевого выброса в окружающую среду жизненно важна для создания более умных и автономных городов. Это обязательство должно выходить далеко за пределы автомобилей — оно должно быть в центре всего, что мы делаем».