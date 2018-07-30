Угнаться за BIM

Как считают эксперты, на полное внедрение BIM-технологий в строительстве потребуется еще несколько лет. Компании, которые уже используют цифровые технологии или задействуют их в ближайшее время, получат серьезные производственные и бизнес-преимущества.

Отметим, что с 1 января 2019 года, согласно принятым законодательным нормам, применение BIM-технологий для проектов, которые финансируются из госбюджета, должно стать обязательным.

Инертность и консерватизм

Между тем, около двух месяцев назад несколько российских экспертов заявили, что массовый переход на BIM-технологии в РФ в ближайшие годы невозможен. Внедрению информационных технологий, по их мнению, мешает экономия строительных компаний, привязка BIM только к мегапроектам.

С этой позицией согласна главный инженер ООО «Т-КОНСУЛЬТ» Ольга Ширяева. «Думаю, всему свое время. В проектной среде внедрение BIM-технологий идет активнее, чем в среде строительства и производства. Вероятно, потому что для строительной площадки ближе физический труд, чем компьютерные технологии. Однако, благодаря тому, что BIM-технологиям обучают и их внедряют в современных учебных программах в вузах, тенденции развития и применения есть», — отмечает она.

Несколько иная точка зрения на этот счет у заместителя генерального директора компании ПСС ГРАЙТЕК Павла Балобанова. «В первую очередь мне кажется, будет справедливым отказаться от абсолютных оценок. Массового перехода в ближайшие 3 года не будет. Строи­тельная отрасль — достаточно инертный механизм. Но те компании, которые смогли волею руководства консолидировать силы, уже получают преимущества от BIM. Просто они широко это не афишируют, так как это их конкурентное преимущество. Мешает массовости, как обычно, человеческий фактор, но, как известно, чтобы самолету взлететь, нужно сопротивление воздуха. В этом смысле человеческий фактор только помогает. Может помочь также государство, если во всех проектах, финансирующихся за счет федерального бюджета, будет требоваться использование BIM, и к формированию этих требований будут подключены специа­лизированные компании, которые давно работают на острие этих инноваций», — делает выводы эксперт.

Менеджер по развитию бизнеса САПР (Система автоматизированного проектирования — ред.) группы компаний Softline в СЗФО Олег Филиппов полагает, что переход к BIM, несомненно, будет долгим. Технологии недешевы, консерватизм отрасли несомненно присутствует, поэтому процесс потребует определенного времени. «Компании по сути придется частично отстраниться от текущих проектов, создать пилотную группу, которая будет осваивать технологию, обучить персонал. Многие инженеры не готовы переходить на BIM просто в силу привычки, особенно если они в профессии уже много лет и им удобно работать традиционным способом. Работа в BIM — это еще и определенная философия, которая предполагает внедрение ряда регламентов в области взаимодействия между сотрудниками. Поэтому инициатива изменений должна исходить от руководства компании. Но те компании, которые уже решились на изменения, отмечают эффект, достигаемый за счёт BIM-технологий: они экономят время и деньги, сокращают количество проектных ошибок, а конечный результат оказывается максимально приближен к проектному замыслу», — считает специалист.

Директор по строительству Группы RBI Майкл Миллер признается, что пока в Петербурге с BIM-проектированием работают немногие компании — в основном это западные девелоперы. Так проектируются, например, крупные деловые или торговые центры, в особенности те, которые создаются с привлечением западных инвестиций. «Сейчас идет речь о том, чтобы все наши будущие проекты делать в BIM, с трехмерной информационной моделью. Большинство проектных компаний в Петербурге пока работают по старой схеме. Причина в том, что переход на новые технологии требует определенных финансовых и трудозатрат, внедрения новых внутренних стандартов. Это трудный и небыстрый процесс. Но в конечном итоге он окажется выгодным, поскольку способен в разы сократить трудозатраты», — отмечает он.

Экономия и практичность

По словам Павла Балобанова, стоимость проекта строительства за счет применения BIM вообще не должна увеличиваться. Цена может возрастать с учетом уровня инфляции, возможно, за счет применения новых и дорогих материалов и уменьшаться — за счет применения инноваций. Поэтому, если изменения и должны произойти, то в сторону уменьшения.

Снижение затрат видит и Ольга Ширяева. «В своей практике на этапе проектирования раздела „Эскиз“ мы выдаем заказчику объемы по материалам для разных конструктивных решений. Это позволяет на первоначальной стадии предварительно выполнить расчет стоимости каркаса здания и фундаментов, что является наиболее затратной частью при строи­тельстве зданий. Также многие заказчики просят выполнять дополнительную стадию проектирования — „Тендерную документацию“. Обычно она выдается перед разработкой стадии „Рабочая документация“. На этом этапе с помощью BIM-технологии можно выводить объемы строительных материалов и закладных деталей с точностью до 2%, что позволяет выбирать наиболее выгодные предложения поставщиков», — считает специалист.

«Кроме того, — добавляет Олег Филиппов, — технологии виртуальной и дополненной реальностей позволяют специа­листам разных предметных областей проводить встречи на виртуальной модели объекта без выезда на локацию и договариваться о внесении необходимых изменений в проект на самом объекте в том числе. Это экономит время и ресурсы. Также благодаря технологиям VR и AR можно упростить процесс проверки вводимого в эксплуатацию объекта на предмет соответствия эксплуатационным нормам.

Конкуренция и специализация

По мнению многих специалистов, активное внедрение в строительную отрасль BIM обострит конкуренцию производителей платформ цифрового проектирования. По словам Олега Филиппова, уже сейчас конкуренция на рынке достаточно высока. «Многие производители оценили растущий спрос на BIM и работают над созданием новых решений и инструментов в этой области. Кто-то сосредоточился на создании продуктов для архитектурного проектирования, кто-то делает упор на работе в области инженерных систем. Так или иначе, участникам строительного рынка уже сейчас можно выбрать из многообразия предложений те решения, которые наиболее полно закрывают потребности бизнеса», — уверен он.

С данными выводами согласен и Павел Балобанов. По его мнению, конкуренция особенно ощущается в последние годы. Но есть области, в которых определенные продукты до сих пор являются монополистами, но таких становится все меньше.

Ольга Ширяева пока не видит значительного соперничества производителей платформ за клиента. «В основной массе все используют популярный REVIT, но есть и узконаправленные программы, в которых удобнее проектировать металлоконструкции и сборные железобетонные конструкции, например, Tekla Structures. Думаю, что сейчас для любого направления проектирования найдется программа для BIM-моделирования», — резюмирует эксперт.

Мнение

Ольга Ширяева,

главный инженер ООО «Т-КОНСУЛЬТ»:

— BIM-технологии можно применять не только в проектировании и строительстве, но и в производстве. Этот момент зачастую опускают, скорее всего, потому что мало какие производители (ЖБИ и КМ) имеют оборудование для использования BIM-технологий. По нашему опыту, когда строители видят BIM-модель и наглядное решение различных узлов, они готовы использовать ее.

Сергей Никешкин, генеральный директор проектного бюро «Крупный план»:

— Внедрение BIM-технологий требует серьезной перестройки всего проектно-строительного процесса. Меняется система принятия решений и контроля за всем ходом работ. Очень силен психологический фактор. Даже проектировщики, не говоря уже о строителях, часто предпочитают работать по старинке. Я знаю случаи, когда компании устанавливали программы, обучали специалистов, а потом возвращались к более привычной технологии. Поэтому для распространения BIM необходимо волевое решение руководства. Существует и фактор дополнительных вложений, хотя за счет более высокого качества работ, прозрачности и контролируемости всех процессов все инвестиции достаточно быстро «отбиваются».

руководитель рабочей группы по информационным технологиям НОПРИЗ:

— На данный момент можно уверенно сказать о тенденции уверенного развития и внедрения BIM-технологий. Особенно приятно, что посыл на применение информационного моделирования идет со стороны заказчика — как государственного, так и частного. Структуры Комитета по строительству, Комитета по энергетике и инженерному обеспечению уже размещают конкурсы на проектирование объектов с использованием BIM-технологий. Крупные девелоперские и строительные компании также включают требования об использовании данных технологий при реализации своих проектов.

При этом речь не идет об увеличении стоимости строительства. Особый импульс развитию нашей отрасли, безусловно, придаст поручение Президента РФ от 19.07.2018 года, определяющее перечень основных задач по развитию и внедрению BIM-технологий в стройкомплексе РФ.