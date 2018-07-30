Екатеринбургский автовокзал уходит в глухую оборону

11 охранников, вооруженных наручниками и средствами радиационной защиты спасут Южный автовокзал в Екатеринбурге от «актов незаконного вмешательства». Какой из ЧОПов возьмется за эту работу, выяснится в ходе аукциона, условия которого размещены на портале госзакупок.

Согласно документам, бойцам охранного предприятия придется работать в режиме круглосуточной смены, патрулируя территорию и осуществляя дежурство на трех КПП, выезде с территории автовокзала и на пункте управления техническими средствами обеспечения транспортной безопасности.

В их обязанности будет входить досмотр пассажиров при входе в зал ожидания, при выходе к посадочным площадкам (с проверкой личных и проездных документов), контроль и досмотр транспортных средств и ввозимого имущества, пассажирской клади и багажа.

Сами охранники при этом должны иметь при себе удостоверение сотрудника предприятия транспортной безопасности, соответствующую нашивку, шеврон или жетон, пропуск установленного образца, удостоверение о повышении квалификации по программе «Радиационная безопасность при эксплуатации источников ионизирующих излучений», сертифицированные средства защиты органов дыхания, электрический фонарь, радиостанцию или мобильную связь, а также ручные металлодетекторы, наручники и резиновые дубинки отечественного производства.

Для особых случаев предусмотрено формирование группы быстрого реагирования, в задачи которой входит не только оперативное пресечение любого ЧП, но и «выявление путем наблюдения физических лиц, во внешнем виде и в поведении которых присутствуют признаки подготовки или совершения акта незаконного вмешательства».

Стартовая цена аукциона составляет без малого 5 миллионов рублей из бюджета Свердловского областного объединения пассажирского автотранспорта. Кто выиграет конкурс, станет известно после 6 августа.

Стоит напомнить, что усиленные меры безопасности введены на Южном автовокзале летом 2018 года в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018. Тогда же МУГИСО (балансодержатель предприятия) определилось с кандидатурой его директора: им был переназначен действующий глава Южного автовокзала Алексей Жиров