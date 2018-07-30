Ещё
Екатеринбургский автовокзал уходит в глухую оборону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Екатеринбургский автовокзал уходит в глухую оборону 

Уралинформбюро 4 часа назад
Фото: Уралинформбюро
11 охранников, вооруженных наручниками и средствами радиационной защиты спасут Южный автовокзал в Екатеринбурге от «актов незаконного вмешательства». Какой из ЧОПов возьмется за эту работу, выяснится в ходе аукциона, условия которого размещены на портале госзакупок.
Согласно документам, бойцам охранного предприятия придется работать в режиме круглосуточной смены, патрулируя территорию и осуществляя дежурство на трех КПП, выезде с территории автовокзала и на пункте управления техническими средствами обеспечения транспортной безопасности.
В их обязанности будет входить досмотр пассажиров при входе в зал ожидания, при выходе к посадочным площадкам (с проверкой личных и проездных документов), контроль и досмотр транспортных средств и ввозимого имущества, пассажирской клади и багажа.
Сами охранники при этом должны иметь при себе удостоверение сотрудника предприятия транспортной безопасности, соответствующую нашивку, шеврон или жетон, пропуск установленного образца, удостоверение о повышении квалификации по программе «Радиационная безопасность при эксплуатации источников ионизирующих излучений», сертифицированные средства защиты органов дыхания, электрический фонарь, радиостанцию или мобильную связь, а также ручные металлодетекторы, наручники и резиновые дубинки отечественного производства.
Для особых случаев предусмотрено формирование группы быстрого реагирования, в задачи которой входит не только оперативное пресечение любого ЧП, но и «выявление путем наблюдения физических лиц, во внешнем виде и в поведении которых присутствуют признаки подготовки или совершения акта незаконного вмешательства».
Стартовая цена аукциона составляет без малого 5 миллионов рублей из бюджета Свердловского областного объединения пассажирского автотранспорта. Кто выиграет конкурс, станет известно после 6 августа.
Стоит напомнить, что усиленные меры безопасности введены на Южном автовокзале летом 2018 года в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018. Тогда же МУГИСО (балансодержатель предприятия) определилось с кандидатурой его директора: им был переназначен действующий глава Южного автовокзала Алексей Жиров.
В структуру СООПА, кроме автовокзала Екатеринбурга, входят Асбестовский, Красноуфимский, Камышловский, Нижнетагильский автовокзалы, Асбестовская автоколонна, 12 автостанций, семь пунктов продажи билетов и одна автокасса. Как ранее писало "Уралинформбюро", через объекты предприятия проходят 463 маршрута регулярных перевозок.
Уралинформбюро: последние новости
Новиков объявил "Бухту Квинс" сданной Ноги на столе: с чем идет на выборы кандидат в депутаты ЕГД Юлия Михалкова? Екатеринбургский лесопарк захватят доисторические животные
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко84
Жестокая расправа над туристами попала на видео109
Россиянам окончательно испортили лето30
Россия простила долги другим странам364
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы107
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение