Жители Выхина-Жулебина приняли участие в танцевальном марафоне 

В парке «Сокольники» стартовал танцевальный марафон для участников проекта «Московское долголетие». Участники продемонстрировали свои умения на начинающем, продвинутом и уровне мастеров.
Стартовал марафон с сольных выступлений. От центра соцобслуживания «Жулебино» в танцевальном марафоне соревнуются активные участники «Московского долголетия» в категории «начинающие»: Катышева Елена, Савина Нина, Молодцова Галина, Захарова Ольга, Косицина Раиса. В категории «Продвинутые» пары»: Никитин Валерий и Лазарева Людмила, Васин Владислав и Садек Лидия, Торбик Василий и Акобян Агавни.
В категории «Профессионалы (Мастера)»: Спиридонов Сергей и Кувардина Галина, Гончаров Валерий и Гончарова Ольга, Корженевский Лев и Нечаева Галина. (ис)