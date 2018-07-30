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Жители Выхина-Жулебина приняли участие в танцевальном марафоне
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Жители Выхина-Жулебина приняли участие в танцевальном марафоне 

Управа района Выхино-Жулебино 4 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В парке «Сокольники» стартовал танцевальный марафон для участников проекта «Московское долголетие». Участники продемонстрировали свои умения на начинающем, продвинутом и уровне мастеров.
Стартовал марафон с сольных выступлений. От центра соцобслуживания «Жулебино» в танцевальном марафоне соревнуются активные участники «Московского долголетия» в категории «начинающие»: Катышева Елена, Савина Нина, Молодцова Галина, Захарова Ольга, Косицина Раиса. В категории «Продвинутые» пары»: Никитин Валерий и Лазарева Людмила, Васин Владислав и Садек Лидия, Торбик Василий и Акобян Агавни.
В категории «Профессионалы (Мастера)»: Спиридонов Сергей и Кувардина Галина, Гончаров Валерий и Гончарова Ольга, Корженевский Лев и Нечаева Галина. (ис)
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