WP: в США последние восемь лет ведут слежку за подозрительными авиапассажирами

ВАШИНГТОН, 30 июля. / ТАСС /. Сотрудники американского Управления по безопасности на транспорте (УБТ) уже порядка восьми лет ведут тайное наблюдение за авиапассажирами, по разным причинам подпавшими в УБТ под подозрение. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post.

По данным издания, во исполнение действующей с 2010 года программы «Спокойные небеса» (Quiet Skies) — до последнего времени неизвестной широкой общественности — американские воздушные маршалы регулярно следят на внутренних воздушных рейсах за некоторыми пассажирами, внесенными в список «вызывающих озабоченность», и докладывают в Управление об итогах своих наблюдений, в том числе об активности или пассивности этих пассажиров, их нервозности, особенностях поведения и даже о частоте посещения ими туалета.

Как рассказал журналистам представитель УБТ Джеймс Грегори , речь идет о ведении наблюдения за ограниченным количеством граждан, «заинтересовавших Управление». Грегори воздержался от конкретизации причин, вызвавших этот интерес. По сведениям же газеты, таковыми могут быть контакты указанных пассажиров с людьми, внесенными в антитеррористические базы данных или в федеральный черный список лиц, коим воспрещен доступ на борт самолетов.

" [В своих действия] мы ничем не отличаемся от полицейских, размещенных на улицах из-за повышенной вероятности того, что там что-то может произойти, — пояснил Грегори суть программы «Спокойные небеса». — Когда вы находитесь в салоне [самолета], находящегося на высоте 30 тыс. футов [9 км], есть смысл разместить там кого-то [из маршалов]".

Однако, как отмечает издание, далеко не все правозащитники считают уместным такое сравнение тайной слежки на борту авиалайнеров с обычной практикой работы сотрудников правоохранительных служб, ведь наблюдение ведется за людьми, не причастными к террористической или иной преступной деятельности, а потому и имеющими полное право на невмешательство в их личную жизнь.

Бессмысленная слежка

По мнению ведущего юриста Американского союза борьбы за гражданские свободы Хью Хэндейсайда, такая слежка представляется весьма сомнительной в правовом отношении, равно как и бесполезной". «Подобная слежка не только не имеет никакого смысла, но и является пустой тратой денег налогоплательщиков. К тому же она и вызывает и ряд конституционных вопросов, — приводит его слова издание. — Эти вызывающие озабоченность соображения, а также необходимость предоставления пояснений тем более важны, если учесть, что УБТ ведет свои наблюдения с применением ненадежных и не имеющих научного обоснования методов, используемых в отношении пассажиров, не совершивших никаких противоправных действий».

При этом Грегори заверил, что упомянутая программа не выделяет пассажиров по национальному или религиозному признаку и не подпадет в полной мере под определение «ведение наблюдения», так как воздушные маршалы не подслушивают телефонные переговоры интересующих их пассажиров и не следят за ними в помещениях аэропортов, но все же, как подчеркивает издание, это является сбором данных на чистых перед законом людей.

Представитель УБТ, пишет далее издание, отказался что-либо сообщить о том, привела ли программа к аресту кого-либо из пассажиров или к предотвращению осуществления какого-либо преступного замысла.