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Лето на «Сплетнике»: Наталья Водянова, Ким Кардашьян, Мария Шарапова и другие звезды дразнят фанатов снимками в бикини
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Лето на «Сплетнике»: Наталья Водянова, Ким Кардашьян, Мария Шарапова и другие звезды дразнят фанатов снимками в бикини 

Карельские вести 5 часов назад
Фото: Карельские вести
Вот и незаметно пролетели два месяца лета, впрочем, многие зарубежные и отечественные звезды уже успели насладиться отдыхом по полной, а кто-то лишь недавно отправился в отпуск к морю. Например, Мария Шарапова проводит время с близким другом — британским миллионером Александром Гликсом. Они на несколько дней приехали на Капри, а потом перебрались в Позитано, где остановились на частной вилле. Днем они выходят на яхте в Средиземное море, вечером развлекаются с друзьями. 29 июля спортсменка опубликовала в Instagram фото в красном бикини, на котором она загорает на фоне живописных скал.
Мария Шарапова с друзьями Эмили Ратажковски тоже продемонстрировала себя во всей красе. Модель в прямом смысле слова оседлала ярко-желтый байк, чтобы фанаты точно обратили внимание на снимок (уж слишком много звезда последнее время выкладывает горячих фото), она надела лишь короткий топ и стринги.
Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски с супругом Себастьяном Бир-Макклардом Анастасия Винокур отдыхает вместе с сыном Федором и мамой на своем любимом пляже в Юрмале, а Ирина Дубцова, Анна Седокова и Юлианна Караулова нашли время между выступлений на фестивале «Жара» в Баку поплавать и насладиться теплым морем. Доброе утро — это когда ты выбираешь, на какую из работ тебе сегодня пойти, — написала Анна Седокова под одним из кадров в бикини.
Анна Седокова
Яна Рудковская сначала несколько дней была на спортивных сборах с академией фигурного катания Евгения Плющенко в Болгарии, а потом улетела в Италию. За время отдыха продюсер похудела на два килограмма: каждый день она не только ходила на пляж и работала, но и активно занималась спортом. По признанию Яны, она ела два раза в день (только яйца на завтрак и рыбу на обед), а ужин пропускала. Как рассказала звезда, сейчас она весит ровно 50 (при росте 168 см). Больше худеть не хочу, теперь работаю усиленно над рельефом, вдохновляюсь фотографиями трех Наташ: @tetyamotya @natasupernova, @natayakim и наслаждаюсь каждым прожитым днем, готовлю новые грандиозные проекты: шоу, клипы и концерты, всех люблю и желаю прекрасных выходных, — подписала кадр Яна, на котором позирует в розовом купальнике от Натальи Якимчик.
Яна Рудковская
Евгений Плющенко и Яна Рудковская
Ким Кардашьян с подругой
Жизель Бундхен
Алессандра Амбросио
София Вергара с подругами
Синди Кроуфорд с друзьями
Роми Стрейд с подругой
Александра Бортич
Наталья Водянова
Оливия Калпо
Меган Фокс
Рита Ора
Наталья Рудова
Юлианна Караулова
Мурад и Наталья Османн
Аврора
Настя Задорожная
Наталья Якимчик
Саша Жулина
Снежана Георгиева
Анастасия Винокур с сыном
Мария Ивакова
Айрленд Болдуин
Сати Спивакова
Джоанн Смоллс с мамой
Дарья Михалкова
Николь Шерзингер
Светлана Бондарчук
Карли Клосс
Ирина Дубцова с подругой
Марина Ким  Маша Цигаль
Lmaoooo. Wait for it. A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Jul 26, 2018 at 11:07am PDT  #currentmood ☀️🤗🎶👒👙🌊🐙 A post shared by Natalia Vodianova (@natasupernova) on Jul 29, 2018 at 12:20pm PDT  Trying to catch this amazing Formentera light with @inhoko ☀️☀️☀️ ловим последние лучи солнца с @inhoko ☀️☀️☀️ #ibiza2018 #formentera A post shared by Kristina Romanova (@krissroma) on Jul 26, 2018 at 11:26am PDT  Как же Надюша любит руководить и учить … На это можно смотреть бесконечно 🙏🏻🤣 #надеждапескова👼 #peskofamily #спортивнаясемья #учительница #пловчихамоя #генеральша😂 A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on Jul 25, 2018 at 8:55am PDT
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