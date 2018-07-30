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В Петербурге к 2025 году появится новый пешеходный бульвар
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В Петербурге к 2025 году появится новый пешеходный бульвар 

АСН-Инфо 3 часа назад
Фото: АСН-Инфо
В Невском районе Петербурга в составе жилого проекта «Цивилизация» от «Группы ЛСР» появится прогулочный бульвар. К реализации проекта благоустройства компания приступит в течение года после сдачи в эксплуатацию первых домов комплекса.
«Еще на этапе ППТ мы сознательно запланировали в «Цивилизации» бульварную зону и променад. Зеленый бульвар шириной 53 метра и длиной 800 метров будет находиться на территории комплекса, параллельно линии Октябрьской набережной, и прекрасно впишется в уже сложившуюся линию невских берегов», — говорит руководитель архитектурно-дизайнерской группы «Группы ЛСР» Оксана Андросова.
На прилегающую к бульвару территорию будут выходить торговые точки, кафе и рестораны с витринными окнами, появятся места отдыха и зоны WI-FI. Всю коммерцию, которая запроектирована на первых этажах жилых домов, свяжут с пешеходными зонами, что позволит создать современный европейский квартал. Вдоль бульвара планируется высадить деревья и кустарники, образующие прогулочную аллею.
Помимо пешеходного променада и бульвара здесь появится и велодорожка протяженностью около 1 км. Отдельная полоса для велосипедистов будет охватывать участки нескольких жилых корпусов.
Создание бульвара будет идти поэтапно. К обустройству пешеходной зоны строители смогут приступить уже в следующем году. Весь проект благоустройства будет завершен вместе с окончанием строительства «Цивилизации».
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