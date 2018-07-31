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На участке Сущевского Вала вновь заработало аварийное освещение
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На участке Сущевского Вала вновь заработало аварийное освещение 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Нуждающееся в ремонте аварийное освещение вновь заработало на участке улицы Сущевский Вал вблизи дома 3/5а. Данная просьба поступила на портал «Наш город» от одного из пользователей.
«Не работает аварийное освещение», — написал 24 июля Алекс Ж. и приложил подтверждающее фото.
На следующий день заявитель получил официальный ответ за подписью начальника ОАТИ Москвы Дмитрия Семенова.
«Нарушение устранено, аварийное освещение мест производства работ имеется и находится в рабочем состоянии», — говорится в ответе.
Напомним, портал «Наш город» был запущен в 2011 году для оперативного взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. Любой интернет-пользователь может сообщилть о проблемах и неполадках в системе городского хозяйства. Для этого требуется лишь пройти несложную регистрацию. (ак)
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