На участке Сущевского Вала вновь заработало аварийное освещение

Нуждающееся в ремонте аварийное освещение вновь заработало на участке улицы Сущевский Вал вблизи дома 3/5а. Данная просьба поступила на портал «Наш город» от одного из пользователей.

«Не работает аварийное освещение», — написал 24 июля Алекс Ж. и приложил подтверждающее фото.

Дмитрия Семенова. На следующий день заявитель получил официальный ответ за подписью начальника ОАТИ Москвы

«Нарушение устранено, аварийное освещение мест производства работ имеется и находится в рабочем состоянии», — говорится в ответе.

Напомним, портал «Наш город» был запущен в 2011 году для оперативного взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. Любой интернет-пользователь может сообщилть о проблемах и неполадках в системе городского хозяйства. Для этого требуется лишь пройти несложную регистрацию. (ак)