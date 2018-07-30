Жителей Сокольников приглашают заняться йогой

Мастер-классы по йоге будут проводиться в течение всего лета: с 1 июня по 1 сентября. Организаторы проекта предполагают улучшение самочувствия всех участников занятий. Йога не имеет возрастных ограничений и не требует специальной физической подготовки, хорошо подходит беременным и восстанавливающимся после травм.

Курс занятий рассчитан на все лето. Все желающие оздоровиться, укрепить тело и дух приглашаются в Парк культуры и отдыха «Сокольники». В минувшие выходные здесь прошло занятие по хатха-йоге в рамках «Фестиваля осознанного выбора». Сертифицированный инструктор Мария Колосова обучала участников мастер-класса лучше чувствовать своё тело, осознавать его, получать удовольствие от занятий и заряд энергии от упражнений.

Напоминаем, что начать обучение йоге могут люди различных возрастов. Упражнения варьируются в зависимости от уровня подготовки участников. Бесплатные занятия проходят на регулярной основе. Программа мастер-классов не имеет четкой тематической привязанности. Таким образом, занятия йогой будут интересны как продолжающим, так и тем, кто только хочет познакомиться с ее традициями. Участниками проекта могут стать все желающие, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Йога проводится в парке бесплатно без предварительной записи. Главное условие — это удобная одежда и наличие коврика. Место проведения — Солнечная поляна. Занятия отменяются в случае дождя или при температуре воздуха ниже 18 градусов.

Как сообщили в пресс-службе парка, отслеживать расписание и отмену классов необходимо самостоятельно на сайте Yoga Journal перед выходом на занятие: yogajournal.ru/parks