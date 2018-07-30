Открывая Израиль. Проект «Таглит» приглашает в бесплатное путешествие

Отправиться в десятидневное путешествие в Израиль можно бесплатно. Такой шанс предоставляет молодым людям образовательный проект «Таглит». Кому доступна поездка, что можно увидеть во время путешествия, и как подать заявку на зиму 2018–2019, читайте в тексте портала Москва 24.

Что такое «Таглит» «Таглит» — это проект, предлагающий бесплатное путешествие в Израиль молодым людям с еврейскими корнями. Участники смогут не просто познакомиться с культурой и историей страны, но и по-настоящему проникнуться атмосферой, в которой формировался и развивался еврейский народ.

В переводе с иврита «таглит» означает открытие, и те, кто уже побывал в поездке рассказывают, что открыть здесь можно не только новые места, блюда или знания, но и себя. Организаторы проекта поясняют, что для многих участников он стал первым живым знакомством с родной культурой, историей и традициями.

Идея проекта принадлежит филантропам Майклу Стейнхардту и Чарльзу Бронфману. Первая поездка состоялась в декабре 1999 года. Всего, благодаря проекту, Израиль посетили около 600 тысяч молодых людей.

Возраст участников варьируется от 18 до 26 лет, с зимнего сезона 2018–2019 в поездке смогут также принять молодые люди от 27 до 32 лет. Обязательным условием является и наличие еврейских корней — кто-то из родителей или бабушек и дедушек должен быть евреем.

Программа путешествия Организаторы проекта стремятся открыть Израль с разных сторон, поэтому у «Таглита» есть несколько направлений — классический маршрут, спортивная экстрим-программа и путешествие для деятелей искусства. Специальные поездки разработаны для специалистов в области медицины, IT и бизнеса.

"Проект «Таглит» развивается до сих пор, не только количественно, но и качественно — мы все время ищем лучшие программы для наших участников, создаем новые проекты и направления", — рассказал директор по маркетингу в России и СНГ Иван Гончаренко

Классическая программа позволит участникам проехать практически всю страну с севера на юг. Она включает посещение Тель-Авива и Галилеи, прогулку по заповеднику Эйн-Геди, знакомство с Мертвым морем. Молодые люди посетят такие знаковые места, как Стена Плача и музей Холокоста, увидят настоящую пустыню и побывают у крепости Масада.

В этом путешествии участники смогут прочувствовать и понять страну своих предков. Они погрузятся в атмосферу разных уголков Израиля — как древних, так и современных. Молодые люди познакомятся с носителями разнообразной культуры Израиля и с живущими в стране сверстниками.

Экстрим-направление подготовлено для любителей активного образа жизни. За десять дней участники посетят самые заповедные уголки Израиля. Молодым людям предстоит спускаться и подниматься по горам и каньонам, нырять с масками в Красном море, и сплавляться на байдарках по реке Иордан, проходить маршруты по водным источникам и живым оазисам в пустыне.

Программа Art-Mix пройдет практически по следам классического путешествия, но ее дополнят танцевальными и прикладными мастер-классами и встречами с деятелями искусства. Участники познакомятся с музыкальными особенностями еврейской и израильской культуры, увидят стрит-арт Тель Авива, посетят алею художников в Цфате и узнают мистические легенды древнего Иерусалима

Направление Start Up также предлагает маршрут, аналогичный классическому «Таглиту», но с акцентом на историю и современную практику развития бизнеса в стране. Участники узнают, как Израилю удалось в кратчайшие сроки превратиться в мощную державу, познакомятся с работой крупных компаний, узнают об источниках творческого потенциала страны.

Медицинский Таглит создан специально для молодых врачей и студентов медицинских вузов. Они познакомятся с системой здравоохранения Израиля и посетят ведущие больницы и медцентры. Отдельное внимание уделят рассказу о военной медицине. Молодые врачи также встретятся с главой профсоюзов медицинских работников и с другими ключевыми представителями системы здравоохранения.

Организаторы и атмосфера В каждой группе — около 40 путешественников, которых сопровождают два мадриха (координатора), гид и парамедик-охранник. Все экскурсии для участников из стран СНГ проведут на русском языке. Маршруты планируют шесть провайдеров, программы могут немного отличаться, поскольку каждая компания предоставляет свой уникальный взгляд на Израиль, но знаковые точки будут охвачены обязательно.

Помимо гидов, знакомить участников с жизнью в еврейском государстве будут молодые израильтяне. К путешествию примыкают солдаты. «Присоединение израильтян — это возможность для ребят познакомиться со страной не только через гида, но и через ровесников, увидеть страну их глазами», — рассказал Иван Гончаренко. Он отметил, что и сам участвовал в подобной поездке, благодаря чему обзавелся новыми друзьями в России, с которыми поддерживает связь по сей день.

Как подать заявку Сейчас доступна предварительная запись для участия в проекте. Официальная регистрация начнется с 5 сентября. Подать заявку можно по этой ссылке, для входа на портал достаточно воспользоваться аккаунтом в социальной сети Facebook или указать адрес электронной почты. Затем нужно будет заполнить анкету и выбрать понравившееся или подходящее путешествие от одного из провайдеров.

Кроме того, потребуется указать общие сведения о себе и оставить контактные данные. На официальном сайте есть ответы на все основные вопросы по регистрации и самой поездке, но если потребуется уточнить что-то еще — можно воспользоваться формой обратной связи на упрощенной версии портала.