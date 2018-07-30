Операторы связи оповестят о ЧС по требованию органов власти 

СМИ и операторы связи обязаны будут бесплатно оповещать граждан об угрозе возникновения ЧС по требованию исполнительных органов власти всех уровней. Проект поправок в законы о связи и СМИ подготовили в Министерстве цифрового развития.
Поправки носят технический характер, принципиально не меняя суть уже действующего закона, рассказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по информполитике Вадим Деньгин (ЛДПР).
Обязанность бесплатного информирования россиян об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий у операторов связи и редакций СМИ существует с июля прошлого года. Однако в законе не конкретизируется, кто может обратиться к мобильным операторам или руководству телерадиокомпаний, чтобы они включились в работу по массовому оповещению россиян о надвигающейся опасности. Указано только, что порядок обращения определит Правительство Российской Федерации.
В новой редакции закона указывается, что СМИ и операторы связи обязаны передать в эфир сигналы оповещения «по обращению федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) органа местного самоуправления».
«Речь идёт о перераспределении полномочий, кто за что отвечает, — пояснил депутат Вадим Деньгин. — Скорее всего, это понадобилось для того, чтобы ускорить механизм оповещения».
Напомним, в июле 2017 года вступил в силу закон об обязанности СМИ и операторов связи по бесплатному информированию и оповещению населения об угрозах ЧС. Цель закона — максимально снизить риск для здоровья людей и объём возможных материальных потерь при угрозах возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.
При этом работа с операторами сотовой связи является лишь одним из способов доведения экстренной информации до населения. Иные способы выбираются исходя из характера чрезвычайной ситуации, оценки риска и возможного экономического ущерба.