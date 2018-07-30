Операторы связи оповестят о ЧС по требованию органов власти

СМИ и операторы связи обязаны будут бесплатно оповещать граждан об угрозе возникновения ЧС по требованию исполнительных органов власти всех уровней. Проект поправок в законы о связи и СМИ подготовили в Министерстве цифрового развития.

Обязанность бесплатного информирования россиян об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий у операторов связи и редакций СМИ существует с июля прошлого года. Однако в законе не конкретизируется, кто может обратиться к мобильным операторам или руководству телерадиокомпаний, чтобы они включились в работу по массовому оповещению россиян о надвигающейся опасности. Указано только, что порядок обращения определит Правительство Российской Федерации

В новой редакции закона указывается, что СМИ и операторы связи обязаны передать в эфир сигналы оповещения «по обращению федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) органа местного самоуправления».

«Речь идёт о перераспределении полномочий, кто за что отвечает, — пояснил депутат Вадим Деньгин. — Скорее всего, это понадобилось для того, чтобы ускорить механизм оповещения».

Напомним, в июле 2017 года вступил в силу закон об обязанности СМИ и операторов связи по бесплатному информированию и оповещению населения об угрозах ЧС. Цель закона — максимально снизить риск для здоровья людей и объём возможных материальных потерь при угрозах возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.

При этом работа с операторами сотовой связи является лишь одним из способов доведения экстренной информации до населения. Иные способы выбираются исходя из характера чрезвычайной ситуации, оценки риска и возможного экономического ущерба.