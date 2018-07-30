Россияне стали брать в долг «по-черному»

В первой половине 2018 года в России зафиксирован резкий рост черных кредиторов — организаций, занимающихся кредитованием без соответствующей лицензии, сообщил глава департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях , которого цитирует ТАСС . Таких организаций стало вдвое больше, чем год назад.

«Банк России за январь-июнь 2018 года выявил 1890 организаций, осуществлявших нелегальное кредитование (черных кредиторов). По сравнению с таким же периодом прошлого года количество выявленных черных кредиторов увеличилось вдвое», — сказал Лях.

По его словам, причина выявления такого большого числа нелегальных кредиторов в активизации работы ЦБ, который начал более тесно взаимодействовать «с региональными органами власти, правоохранительными структурами и общественностью».

Среди других нарушений, которые часто выявляет ЦБ, незаконное использование в названии компаний легальных форм финансовых учреждений, таких как микрофинансовая организаций.

Ранее Федеральная служба судебных приставов рассказала об общем судебном долге россиян, который по состоянию на конец второго квартала составил 4,4 триллиона рублей. За второй квартал долги выросли на 400 миллиардов рублей.