Ещё
Россияне стали брать в долг «по-черному»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне стали брать в долг «по-черному» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В первой половине 2018 года в России зафиксирован резкий рост черных кредиторов — организаций, занимающихся кредитованием без соответствующей лицензии, сообщил глава департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, которого цитирует ТАСС. Таких организаций стало вдвое больше, чем год назад.
«Банк России за январь-июнь 2018 года выявил 1890 организаций, осуществлявших нелегальное кредитование (черных кредиторов). По сравнению с таким же периодом прошлого года количество выявленных черных кредиторов увеличилось вдвое», — сказал Лях.
По его словам, причина выявления такого большого числа нелегальных кредиторов в активизации работы ЦБ, который начал более тесно взаимодействовать «с региональными органами власти, правоохранительными структурами и общественностью».
Среди других нарушений, которые часто выявляет ЦБ, незаконное использование в названии компаний легальных форм финансовых учреждений, таких как микрофинансовая организаций.
Ранее Федеральная служба судебных приставов рассказала об общем судебном долге россиян, который по состоянию на конец второго квартала составил 4,4 триллиона рублей. За второй квартал долги выросли на 400 миллиардов рублей.
Последние новости
Съела немытые фрукты и закусила мясом: черви поразили мозг девочки. Фото Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости38
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле303
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве211
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста365
Украина проиграла России в ВТО57
Видео
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
01:41
Украина проиграла России в ВТО
Экономика
02:09
Умер Сергей Шеховцов
Общество Происшествия
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
02:59
«Кинофакты»: «Д’Артаньян и три мушкетера»
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение