Ученые отправились в костромские леса на поиски ветлугазавра

Группа ученых отправилась в костромские леса на поиски следов обитавших в этих местах предшественников динозавров, называемых ветлугазаврами.

Об этом рассказал «РГ» руководитель Костромского областного отделения Русского географического общества Роман Рябинцев.

Экспедиция на берега костромской реки Ветлуги, где миллионы лет назад обитали эти ящеры, отправилась 28 июля. В составе группы исследователей восемь ученых из разных регионов России , задача которых изучить уникальные палеогеографические объекты Костромской области , относящихся к триасовому периоду.

— Мы работаем уже два дня. Экспедиция продлится до 4 августа. Она проводится в рамках грантового проекта попечителей РГО. Мы надеемся исследовать территорию вокруг реки Ветлуги в окрестностях населенных пунктов Зубовское, Рождественское, Одоевское, Ситарошангское, где впервые были найдены останки эволюционных предшественников динозавров, названных позже в честь места их нахождения — ветлугазаврами, — рассказал Роман Рябинцев.

Как уточнили ученые, исследования костромского Поветлужья проводились еще в начале прошлого века. Первые в мире останки ветлугазавра близ костромского села Зубовское обнаружил в 1920 году известный ученый Анатолий Рябинин . Второй экземпляр сходного ископаемого земноводного нашел в 1927 году близ села Пыщуг палеонтолог Иван Ефремов , ставший впоследствии популярным писателем-фантастом, автором повестей «Катти Сарк», «На краю Ойкумены», романов «Туманность Андромеды», «Таис Афинская» и других.

По данным исследователей, ветлугазавр обитал 200-250 миллионов лет назад в Гренландии и на берегах реки Ветлуги на севере России. Земноводное имело череп длиной около 22 сантиметров, общая длина тела одной особи достигала трех метров.

— Со времен предыдущих исследований территория, куда отправилась экспедиция, сильно заросла. Мы надеемся найти окаменелости, которые впоследствии будут переданы в Костромской музей природы, чтобы создать там отдельную экспозицию, посвященную уникальным геологическим памятникам триасового периода, — рассказал Роман Рябинцев.