Лавров: Развертывание ПРО не помешает РФ обеспечить свою безопасность

«Что бы ни происходило в мире, наша безопасность как государства, безопасность наших граждан, наш суверенитет будут надежнейшим образом защищены, это неоднократно подтверждал президент РФ Владимир Путин , и я вас заверяю, что это основывается на реальных, материальных переменах, которые происходят в нашей стране и в нашей армии», — отметил глава МИД

По его словам, Россия гарантированно обеспечена информацией о возможных военных планах США и других стран Запада. Закрытие военных баз на Кубе и во Вьетнаме не повлияло на информированность Москвы , отметил Лавров, добавив, что решение по ним принималось «на основе анализа, который в то время российское руководство провело относительно факторов, которые влияют на безопасность РФ».

Министр также отметил, что попытки США оказать давление на другие страны и заставить их отказаться от покупок российского оружия ведут к непредсказуемым последствиям. «Растущие экономики, растущие центры влияния в мире не захотят мириться с тем, что их будут искусственно ограничивать в своем развитии, не согласятся с тем, что их право определять собственные пути развития будет подвергаться сомнению, — заявил Лавров. — Они не согласятся с тем, что их право торговать, с кем они хотят и чем они хотят, будет предметом ультиматумов и угроз, как это сейчас происходит с контрактами на поставку российского вооружения в целый ряд государств, например, в Турцию Индонезию и Индию, когда Вашингтон в открытую требует от этих контрактов отказаться».

Претензии к Вашингтону у Москвы есть и в сфере кибербезопасности. «Мы уже достаточно давно предлагаем в ООН разработать правила ответственного поведения в киберпространстве. Там сейчас правил нет, как вы знаете. Страна, которая этому препятствует, это — Соединенные Штаты. Это неудивительно, потому что США имеют доминирующие позиции вообще в том, что касается управления интернетом», — подчеркнул Лавров.

Что касается G20, то, по словам главы МИД РФ, эта группа задумывалась для того, чтобы «договариваться по принципиальным вопросам функционирования мирового хозяйства, но в ситуации, когда к экономике неизбежно приплетаются и крупные политические проблемы, „двадцатка“ все больше и больше будет, наверное, заниматься и ими». В последние три года помимо встреч на высшем уровне и встреч министров экономики, переговоры проводят и министры иностранных дел. «Этот процесс здоровый, потому что „двадцатка“ работает не на основе каких-то сложных и замысловатых правил и процедур, а на основе консенсуса», — подчеркнул Лавров.