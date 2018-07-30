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Лавров призвал ОБСЕ вернуться к принципам Хельсинского акта
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Лавров призвал ОБСЕ вернуться к принципам Хельсинского акта 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. ОБСЕ необходимо вернуться к принципам Хельсинского акта, которые должны лежать в основе отношений в Евроатлантике, но сейчас подрываются, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Поддерживаем также ОБСЕ, которая должна вернуться к принципам, которые были заложены в Хельсинском заключительном акте, в других документах, принимавшихся на высшем уровне и которые должны лежать в основе ведения дел в Евроатлантическом регионе", — заявил министр на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме».
"Их (принципы) тоже пытаются реализовать, так сказать, явочным порядком, пытаются в Евроатлантике тоже действовать на основе неких ультиматумов, но это подрывает то, о чем договаривались раньше", — добавил дипломат.
Хельсинкский заключительный акт — документ, подписанный главами 35 государств в 1975 году. Документ в гуманитарной области предполагает согласование обязательств по вопросам прав человека и основных свобод, в том числе свободы передвижения, контактов, информации, культуры и образования, право на труд, право на образование и медицинское обслуживание; равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, определять свой внутренний и внешний политический статус.
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