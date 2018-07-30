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Из Казани 1 августа возобновляются регулярные авиарейсы в Калининград
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Из Казани 1 августа возобновляются регулярные авиарейсы в Калининград 

АиФ Казань 42 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Регулярные авиарейсы Казань — Калининград возобновляются 1 августа, сообщает мэрия Казани.
Полеты будут выполняться дважды в неделю по средам и субботам на воздушных судах CRJ-200 компании «ЮВТ Аэро». Время в пути составит три часа. По средам самолет будет вылетать из Казани в 19.15, в 21.00 он будет прибывать в Калининград. Обратно в столицу Татарстана воздушное судно отправится в 22.00. Посадка в Казани в 01.55.
По субботам вылет из столицы Татарстана намечен на 17.20, прибытие в Калининград — на 19.20. Вылет из Калининграда в 20.20, посадка в Казани в 00.10. Время для всех аэропортов указано местное.
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