Из Казани 1 августа возобновляются регулярные авиарейсы в Калининград

Регулярные авиарейсы Казань Калининград возобновляются 1 августа, сообщает мэрия Казани.

Полеты будут выполняться дважды в неделю по средам и субботам на воздушных судах CRJ-200 компании «ЮВТ Аэро». Время в пути составит три часа. По средам самолет будет вылетать из Казани в 19.15, в 21.00 он будет прибывать в Калининград. Обратно в столицу Татарстана воздушное судно отправится в 22.00. Посадка в Казани в 01.55.

По субботам вылет из столицы Татарстана намечен на 17.20, прибытие в Калининград — на 19.20. Вылет из Калининграда в 20.20, посадка в Казани в 00.10. Время для всех аэропортов указано местное.