В Новосибирской области «Красную книгу» обновят до конца года

Обновленная редакция «Красной книги Новосибирской области» появится на два года раньше, чем было запланировано местной программой охраны окружающей среды. Изменение сроков утвердили сегодня на заседании регионального правительства.

Первоначально планировалось, что перечень редких и исчезающих видов растений и животных, встречающихся на территории Новосибирской области , будет подготовлен в 2020 году.

«В связи с тем, что последний раз «Красная книга Новосибирской области» была издана в 2008 году, следующее издание должно быть выпущено в соответствии с законодательством не позднее 2018 года», — пояснил в своем докладе врио министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Александр Дубовицкий

Согласно постановлению губернатора Новосибирской области, «Красная книга» региона должна переиздаваться с актуализированными данными не реже, чем каждые 10 лет. Действующее (второе) издание включает 10 видов млекопитающих. Среди них большой тушканчик, ушастый еж, речная выдра и северный олень.

Финансирование подготовки новой «Красной книги» будет перенесено с 2020 года на текущий.

В то же время, ряд мероприятий программы охраны окружающей среды сократят или отменят. Это связано с уменьшением финансирования со стороны федерального центра и нехваткой средств в местном бюджете. В частности, сокращены объемы установления границ водоохранных зон и защитных полос водных объектов, исключены обследования для определения возможных зон подтопления, а также финансирование пунктов сбора биологических отходов, покупка транспорта для их вывоза и организация передвижных скотобоен в сельской местности.