Конкурс Microsoft Imagine Cup выиграл проект самообучающегося протеза

Компания Microsoft огласила список номинантов международного технологического конкурса Imagine Cup 2018. Из 49 финалистов победителями вышла команда канадских студентов smartARM, разработавшая самообучающийся робопротез руки. Их наградили денежным призом в размере $85 тысяч и дали возможность встретиться с главой Microsoft Сатьей Наделлой.

Бионическая рука оснащается камерой, которая отвечает за распознавание объектов, а ИИ позволяет вычислять оптимальный вариант их захвата, самосовершенствоваться и оттачивать движения по мере использования. В проекте задействованы технологии компьютерного зрения и машинного обучения на базе мощностей облака Microsoft Azure.

Второе место досталось команде iCry2Talk из Греции , создавшей «переводчик» для новорожденных детей и их родителей. «Система аналитики с использованием алгоритмов глубинного обучения ассоциирует плач малыша с определенными физиологическими и психологическими состояниями и 'переводит' его в режиме реального времени, отображая результат в виде текста, изображений или голосовых сообщений», — сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе Microsoft.

На третьей строчке финишировали японцы: их программа Mediated Ear на основе глубинного обучения помогает людям с нарушениями слуха сосредоточиться на говорящем человеке, заглушив посторонние голоса и звуки.

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