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Конкурс Microsoft Imagine Cup выиграл проект самообучающегося протеза
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Конкурс Microsoft Imagine Cup выиграл проект самообучающегося протеза 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Компания Microsoft огласила список номинантов международного технологического конкурса Imagine Cup 2018. Из 49 финалистов победителями вышла команда канадских студентов smartARM, разработавшая самообучающийся робопротез руки. Их наградили денежным призом в размере $85 тысяч и дали возможность встретиться с главой Microsoft Сатьей Наделлой.
Бионическая рука оснащается камерой, которая отвечает за распознавание объектов, а ИИ позволяет вычислять оптимальный вариант их захвата, самосовершенствоваться и оттачивать движения по мере использования. В проекте задействованы технологии компьютерного зрения и машинного обучения на базе мощностей облака Microsoft Azure.
Второе место досталось команде iCry2Talk из Греции, создавшей «переводчик» для новорожденных детей и их родителей. «Система аналитики с использованием алгоритмов глубинного обучения ассоциирует плач малыша с определенными физиологическими и психологическими состояниями и 'переводит' его в режиме реального времени, отображая результат в виде текста, изображений или голосовых сообщений», — сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе Microsoft.
На третьей строчке финишировали японцы: их программа Mediated Ear на основе глубинного обучения помогает людям с нарушениями слуха сосредоточиться на говорящем человеке, заглушив посторонние голоса и звуки.
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На Imagine Cup 2018 выступила и российская команда Coffee Break. Студенты из МГУ разработала систему, позволяющую «выявить контрафакт путем сравнения характеристик с подлинниками, а также контролировать качество партий продуктов». В число призеров команда из России не вошла.
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