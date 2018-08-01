Ещё
Ярославские «Коммунисты России» требуют снять с выборов Сергея Хабибулина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ярославские «Коммунисты России» требуют снять с выборов Сергея Хабибулина 

ИА Regnum 53 минуты назад
Член партии «Коммунисты России» 23-летний студент Ярославского Государственного Университета Алексей Совин подал иск в областной суд, требуя снять с выборов в облдуму кандидата от «Справедливой России» Сергея Хабибулина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь областного суда Наталья Сарбунова.
Основание — неправильно оформленные документы. Юный коммунист обвиняет опытного «эсера» в том, что он не заверил свой диплом о высшем образовании и не указал ИНН супруги.
«Это молодой мальчик, учится в демидовском университете и состоит в партии «Коммунисты России», которая по сути является подразделением «Единой России». Естественно, что «Единая Россия» сама во всем белом — никого не снимает и пачкаться не хочет», — прокомментировал ситуацию корреспонденту ИА REGNUM Сергей Хабибулин.
Хабибулин предположил, что это делается в пользу кандидата от «Единой России» Александра Кучменко.
Заседание областного суда состоится 3 августа.
Выборы пятидесяти депутатов Ярославской областной думы седьмого созыва пройдут 9 сентября.
Это неполный текст новости
ИА Regnum: последние новости
В Петербурге скончалась актриса, игравшая в «Улицах разбитых фонарей» Кампусу ИТМО Хайпарк утвердили стратегию развития ООН поможет властям ЦАР в расследовании убийства российских журналистов
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Людмила Глухова14
Раскрыт секрет военных успехов России215
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут90
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал266
Лепс ударил Аллу Михееву370
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
02:55
Раскрыт секрет военных успехов России
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение