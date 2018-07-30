Сибирские химики создали добавку для экологически чистого топлива на основе соломы

НОВОСИБИРСК , 30 июля. / ТАСС /. Ученые из новосибирского Института катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН разработали специальную добавку для бензина на основе вещества, получаемого из переработки соломы или древесины, которая позволяет сделать топливо более экологичным. Об этом сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».

Для создания добавок химики остановились на производных фурфурола — вещества, которое получают при смешивании сельскохозяйственных и лесоперерабатывающих отходов с серной кислотой.

"Сейчас мы находимся на этапе наработки топливных добавок и изучения влияния производных фурфурола на основные и эксплуатационные свойства автомобильного бензина. С большой вероятностью могу сказать, что в будущем в продажу выйдет экологичная высокооктановая добавка, полученная из простой соломы", — приводит слова сотрудника лаборатории каталитических процессов переработки возобновляемого сырья ИК СО РАН Андрея Смирнова издание.

Продукты переработки фурфурола имеют большую теплотворную способность и повышают показатель экономичности двигателя по расходу горючего по сравнению со стандартными, порой токсичными аналогами, например, этанолом. Все производные фурфурола отличаются низкими температурами кристаллизации, что хорошо сказывается на стабильности и устойчивости бензина к минусовым температурам, отмечает издание.