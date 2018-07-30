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Ани Лорак погрязала в долгах
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Ани Лорак погрязала в долгах 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ани Лорак прилетела в Баку на фестиваль «Жара». Певица произвела фурор своими шикарными нарядами, зажигательными хитами и постановкой номеров, в которых принимает участие большая команда танцоров. Однако все это требует огромных инвестиций. Звезда рассказала, что деньги даются ей с огромным трудом и ей приходится работать не покладая рук.
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«Денежки зарабатываются тяжело»: Ани Лорак приучает дочь к трудуАни Лорак стала почетной гостьей фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала». Артистка успела пообщаться с журналистами и рассказала о своих заработках. Звезда пожаловалась, что на данный момент она тратит больше, чем зарабатывает. Она рассказала, что постоянно работает и у нее накопилась усталость. Все, чего она желала бы — это немного снизить скорость и хорошенько отоспаться.
Стоит отметить, что Лорак, которая замужем за менеджером Муратом Налчаджиоглу, является главным добытчиком в семье. Вопреки распространенному мнению, что ее муж является состоятельным человеком, это не так. Более того, Ани всегда рассчитывает только на себя и не привыкла сидеть у кого-либо на шее, пишет сайт Dni.ru.
Напомним, что Лорак познакомилась со своим мужем 13 лет назад, когда отдыхала в Турции. В этом браке у нее родилась дочь, которая в этом году пойдет первый раз в школу.
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