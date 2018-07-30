«Они думали, что у нас Европа». Футбольные фанаты атакуют комитет «Гражданское содействие» 

Футбольные фанаты, приехавшие по Fan ID, не хотят возвращаться на родину и просят у комитета Гражданское содействие» помощи в предоставлении убежища. «Обратилось уже человек 40 человек. Не хватает переводчиков, сотрудников, времени, денег, места, понимания ситуации в их странах, детектора лжи — настоящего, а не полиграфа. Они считают, что у нас тут Европа!» — написала на своей странице в Facebook председатель комитета «Гражданское содействие», член правления правозащитного общества «Мемориал» Светлана Ганнушкина.
Вот что Ганнушкина рассказала в интервью Business FM:
Светлана Ганнушкина председатель комитета «Гражданское содействие», член правления международного «Мемориала» «Они готовы получить убежище в России. Они считали, что у нас их выдают так, как дают в Европе. Некоторые из них пытались выехать из России через Мурманск в Финляндию, но, по-моему, это мало кому удалось или не удалось вообще никому. Сначала они идут в миграционные органы, где их отфутболивают, потом они приходят к нам и просят их сопровождать в миграционную службу. Это достаточно неожиданно для нас, это новые люди с Востока и Африки. Если они окажутся в других государствах, у них, конечно, есть надежда получить убежище. Некоторые из них рассказывают истории, вызывающие полное ощущение доверия. Что касается нашей страны, то я думаю, что здесь им совершенно ничего не светит. Кроме того, наши волонтеры сталкиваются с совершенно чудовищным обращением с этими людьми в миграционных органах. Так, обращался человек, говорящий о том, что в его стране смертная казнь за гомосексуализм, сотрудник миграционной службы был уверен, что у нас за это сажают как в советское время. К сожалению, гомофобия — очень распространенная вещь, но что это можно вот так прямо высказывать, что официальное лицо не осведомлено о том, что у нас давным-давно не существует закона, который бы наказывал за это, это, конечно, было для меня несколько странно».
Ранее сообщалось, что несколько беженцев, в частности, из Нигерии и Марокко, с паспортами болельщиков пытались пересечь границу Финляндии. «Новая газета» также писала о попытках граждан Марокко, Алжира и Йемена нелегально пересечь границу России с Польшей. Инциденты с участием девяти граждан этих стран, обладавших паспортом болельщика, были пресечены на границе с Калининградской областью.