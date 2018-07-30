В чем проблема всех операционок Android? Неожиданная версия 

Неожиданная версияДавайте признаем, что Android становится всё лучше год от года. Вспомните, как с презрением мы смотрели на смартфоны под управлением какой-нибудь JellyBean (Android 4.1) или Lollipop (Android 5.0): это же был страх и ужас, на фоне которого та же iOS образца 2014 года представляла собой идеальную операционку.
Сегодня Android является максимально дружелюбной ОС, удобной в использовании и понятной обыкновенному пользователю. Но мы всё равно относимся к гаджетам с «зелёным роботом» на борту с подозрением.
И знаете почему?
Android не с кем ассоциировать. Такие дела
Во все времена народу нужен был лидер или ключевая фигура, которая является последней инстанцией во всём: от решения проблем до восхваления и ненависти.
В искусстве, в музыке, в политике, религиях — да в любой сфере деятельности обязательно есть такие ключевые фигуры, которые олицетворяют собой тот или иной неосязаемый продукт или явление.
То, что нельзя пощупать, обретает физическую величину именно благодаря таким людям: вспомните, как мы ругали не Microsoft за глючность «Висты», а конкретно Билла Гейтса; благодарили не абстрактную команду разработчиков Apple, а конкретно Стива Джобса и Джонатана Айва.
Ругали за отказ от скевоморфизма тоже беднягу Айва, помните?
Любой продукт, который нельзя пощупать руками, должен ассоциироваться с чем-то настоящим, осязаемым, чтобы нам было проще воспринимать его. Особенно это касается программного обеспечения, потому что это же по сути набор ноликов и единичек.
Осязаемым может быть как предмет, так и человек. Да даже в отсутствии лампочек в российских подъездах молва совсем недавно обвиняла не безымянных коммунальщиков или несознательных граждан, а конкретно американского президента, пускай даже в шутку.
Мы так устроены. Для трансляции своих чувств нам нужен физический объект: икона, памятник, существо или человек.
Так, при чём тут Android?
В Google просто нет одного такого человека, которого мы могли бы поругать или похвалить за операционную систему Android, и это серьёзная проблема для полноценного восприятия этого «не-материального» продукта.
Серьёзно, когда выходит новая версия iOS, мы хвалим или ругаем Тима Кука. А когда выходит новая версия «зелёного робота», лично я не знаю кому транслировать свои эмоции от использования этой операционки.
Этот факт по умолчанию вызывает недоверие и негатив по отношению к неплохому в настоящее время Андроиду.
Привычка привязывать неосязаемое к физическим объектам заложена в нас с древних времён
Наглядым примером может служить история персидского царя Ксеркса, жившего аж в 400-х годах до нашей эры.
Когда ветер и волны разрушили понтонный мост и персидская армия не смогла навалять грекам, Ксеркс приказал выпороть розгами море.
То есть, в понимании древних, виновато было некое неосязаемое божество, но для выражения эмоций нужно нечто физическое, осязаемое.
Сегодня роль моря из этой истории выполняют миллионы смартфонов именитых и не очень известных брендов, на которых установлен неосязаемый Android.
Если вы думаете, что эта теория — бред, спросите себя:
Почему существуют фигурки зеленого робота, но нет фигурок надкушенного яблока?
Я отвечу: потому что в Apple мы знаем, кого благодарить или ругать за iOS, а за Андроид можно послать лучи ненависти или благодарности лишь фигурке робота.
Увы, но пока Android не будет ассоциироваться с конкретной личностью, мы будем относиться к этой операционке с недоверием.
А жаль, хорошая же операционка.