В чем проблема всех операционок Android? Неожиданная версия

Неожиданная версияДавайте признаем, что Android становится всё лучше год от года. Вспомните, как с презрением мы смотрели на смартфоны под управлением какой-нибудь JellyBean (Android 4.1) или Lollipop (Android 5.0): это же был страх и ужас, на фоне которого та же iOS образца 2014 года представляла собой идеальную операционку.

Сегодня Android является максимально дружелюбной ОС, удобной в использовании и понятной обыкновенному пользователю. Но мы всё равно относимся к гаджетам с «зелёным роботом» на борту с подозрением.

И знаете почему?

Android не с кем ассоциировать. Такие дела

Во все времена народу нужен был лидер или ключевая фигура, которая является последней инстанцией во всём: от решения проблем до восхваления и ненависти.

В искусстве, в музыке, в политике, религиях — да в любой сфере деятельности обязательно есть такие ключевые фигуры, которые олицетворяют собой тот или иной неосязаемый продукт или явление.

Ругали за отказ от скевоморфизма тоже беднягу Айва, помните?

Любой продукт, который нельзя пощупать руками, должен ассоциироваться с чем-то настоящим, осязаемым, чтобы нам было проще воспринимать его. Особенно это касается программного обеспечения, потому что это же по сути набор ноликов и единичек.

Осязаемым может быть как предмет, так и человек. Да даже в отсутствии лампочек в российских подъездах молва совсем недавно обвиняла не безымянных коммунальщиков или несознательных граждан, а конкретно американского президента, пускай даже в шутку.

Мы так устроены. Для трансляции своих чувств нам нужен физический объект: икона, памятник, существо или человек.

Так, при чём тут Android?

Google просто нет одного такого человека, которого мы могли бы поругать или похвалить за операционную систему Android, и это серьёзная проблема для полноценного восприятия этого «не-материального» продукта.

Серьёзно, когда выходит новая версия iOS, мы хвалим или ругаем Тима Кука . А когда выходит новая версия «зелёного робота», лично я не знаю кому транслировать свои эмоции от использования этой операционки.

Этот факт по умолчанию вызывает недоверие и негатив по отношению к неплохому в настоящее время Андроиду.

Привычка привязывать неосязаемое к физическим объектам заложена в нас с древних времён

Наглядым примером может служить история персидского царя Ксеркса, жившего аж в 400-х годах до нашей эры.

Когда ветер и волны разрушили понтонный мост и персидская армия не смогла навалять грекам, Ксеркс приказал выпороть розгами море.

То есть, в понимании древних, виновато было некое неосязаемое божество, но для выражения эмоций нужно нечто физическое, осязаемое.

Сегодня роль моря из этой истории выполняют миллионы смартфонов именитых и не очень известных брендов, на которых установлен неосязаемый Android.

Если вы думаете, что эта теория — бред, спросите себя:

Почему существуют фигурки зеленого робота, но нет фигурок надкушенного яблока?

Я отвечу: потому что в Apple мы знаем, кого благодарить или ругать за iOS, а за Андроид можно послать лучи ненависти или благодарности лишь фигурке робота.

Увы, но пока Android не будет ассоциироваться с конкретной личностью, мы будем относиться к этой операционке с недоверием.

А жаль, хорошая же операционка.