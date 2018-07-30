«Ростелеком» провел в Саратове «Праздники двора»

«Ростелеком» провел в Саратове серию «Праздников двора» для жителей многоэтажных домов, где недавно появилась оптическая сеть оператора, дети соревновались в конкурсах, с помощью аквагрима перевоплощались в сказочных персонажей и фотографировались с веселым роботом Максом. Для взрослых сотрудники «Ростелекома» провели презентацию услуги «Интерактивное телевидение» и системы «Умный дом».

«Этот вечер прошел с пользой, — рассказал участник мероприятия Валерий Тюрин . — Детям понравилась викторина про интернет, а я протестировал интерактивное ТВ. Оценил удобство управления просмотром. Можно поставить передачу на паузу и отвлечься по своим делам. Удивила возможность одновременно смотреть разные каналы на телевизоре и планшете, не выбирая между мультфильмом и спортивным матчем».

Участники праздников могли оформить заявку на подключение интернета и интерактивного телевидения по акции «Киномания». В рамках специального предложения помимо стандартного набора телеканалов абоненты «Ростелекома» получают доступ к фильмам и сериалам из дополнительных пакетов «Твое кино» и ViP Viasat Premium, а также подписку на контент Amediateka Home of HBO с возможностью безлимитно пересматривать «Игру престолов», «Американскую историю ужасов» и многое другое.

«До конца лета в Саратове и Энгельсе продолжатся «Праздники двора», — поделился планами заместитель директора Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мухамбаев. Выездные мероприятия помогают компании быть ближе к клиентам. Во время живого общения мы узнаем пожелания жителей и рассказываем о новых цифровых сервисах для домашнего комфорта».

Более подробную информацию об услугах и тарифах можно узнать в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», по телефону 8 800 1000 800 (звонок бесплатный) и на сайте www.saratov.rt.ru.