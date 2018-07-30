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В УМВД России по Астраханской области прошла встреча с молодёжными общественными организациями и волонтёрами
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В УМВД России по Астраханской области прошла встреча с молодёжными общественными организациями и волонтёрами 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В мероприятии приняли участие заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Астраханской области Андрей Лифанов, начальник Отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Дмитрий Тарадин и начальник отделения ПДН Марина Сахарова, председатель Общественного совета при ведомстве Сергей Белявцев, исполняющий обязанности руководителя Агентства по делам молодёжи Алексей Хаюров, активисты молодёжных общественных организаций, представители национально-культурных объединений, волонтёры и сотрудники территориальных органов внутренних дел.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы взаимодействия с молодежными и волонтерскими организациями в сферепрофилактики противоправного поведения среди несовершеннолетних, проведения совместных профилактических и социально значимых мероприятий, организации досуга для трудных подростков, их социальной адаптации и вовлечения в общественную жизнь. Также обсуждались вопросы пресечения фактов продажи спиртных напитков несовершеннолетних, нахождения их без сопровождения взрослых в ночное время, информационный обмен между общественными организациями и полицией.
Полковник полиции Андрей Лифанов акцентировал внимание присутствующих на выработке разных форм взаимодействия с волонтерскими организациями, участия их членов в добровольных народных дружинах. Подполковник полиции Марина Сахарова, говоря о результатах совместной работы, сообщила, что с помощью волонтеров были разысканы несколько без вести пропавших детей.
Председатель Общественного совета при региональном Управлении МВД Сергей Белявцев рассказал о проводимых общественниками, в частности рабочей группой по трудным подросткам, социально-культурных, спортивных, духовно-нравственных мероприятиях для подростков, склонных к противоправному поведению и состоящих на учете у инспекторов ПДН. Он также отметил важность вовлечения в данную работу муниципалитетов.
На встрече обсуждался и вопрос организации семинарских занятий и профессиональной подготовки волонтеров. Участниками были намечены конкретные меры по реализации предложений.
Пресс-служба УМВД России по Астраханской области
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