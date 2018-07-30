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«Такса — 15 тысяч»: избившего инвалида екатеринбуржца оставили на воле
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«Такса — 15 тысяч»: избившего инвалида екатеринбуржца оставили на воле 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
30 июля Верх-Исетский райсуд рассмотрел апелляцию на приговор по делу об избиении в ТРЦ «Алатырь» 19-летнего юноши, страдающего ДЦП. Ранее обвиняемому Александру Соловьеву назначили штраф. Наказание оставлено без изменения.
"Такса за избиение инвалида в России — 15 тысяч рублей", — написала на свое странице в Facebook юрист Юлия Федотова, представляющая интересы пострадавшего.
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», инцидент произошел 13 мая. Соловьев набросился с кулаками на юношу-инвалида и грубо вытолкал его на улицу. Изначально сообщалось, что нападавший работал охранником в магазине Media Markt, однако позже эту информацию опровергли в полиции.
Защита потерпевшего добивалась административного ареста Соловьева.
Ранее по теме: Избившего инвалида в «Алатыре» екатеринбуржца ждет новый суд Избивший инвалида в «Алатыре» екатеринбуржец отделался штрафом
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