«Такса — 15 тысяч»: избившего инвалида екатеринбуржца оставили на воле

30 июля Верх-Исетский райсуд рассмотрел апелляцию на приговор по делу об избиении в ТРЦ «Алатырь» 19-летнего юноши, страдающего ДЦП. Ранее обвиняемому Александру Соловьеву назначили штраф. Наказание оставлено без изменения.

"Такса за избиение инвалида в России — 15 тысяч рублей", — написала на свое странице в Facebook юрист Юлия Федотова , представляющая интересы пострадавшего.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», инцидент произошел 13 мая. Соловьев набросился с кулаками на юношу-инвалида и грубо вытолкал его на улицу. Изначально сообщалось, что нападавший работал охранником в магазине Media Markt, однако позже эту информацию опровергли в полиции.

Защита потерпевшего добивалась административного ареста Соловьева.

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