И футов семь всегда под килем!

За силу и гордость России

За славный Андреевский флаг!

27 июля 2018 небывалые путешественники с острова «Где-то там…», в рамках программы «Московская смена 2018» отпраздновали День Военно-морского флота России!

А началось все с громкой команды Капитана: «Свистать всех на верх!». Так, раньше говорили флотоводцы, когда хотели объявить общий сбор. Моряки всегда считались образцом выправки и сноровки, примером мужества и героизма.

Яркий праздник сопровождался не только песнями о море, а так же стихами о флоте и службе и конечно танцами.

На праздник был приглашен настоящий моряк! Капитан первого ранга, Рогов Василий Иванович — Глава муниципального округа Внуково , человек не понаслышке знающий о службе во флоте!

Василий Иванович рассказал ребятам о своей жизни, из какой он семьи, когда появилось желание связать свою жизнь с морем, как учился и как протекали его годы службы. Так же Василий Иванович рассказал ребятам об особенностях корабельной службы и о непременных для каждого моряка флотских традициях.

Ребята задавали множества вопросов, о службе, о флоте, учебе. И сегодня мы славим всех моряков за их не легкую службу. Мы благодарны им за мир и покой на морских рубежах нашей большой Родины.