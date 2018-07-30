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И футов семь всегда под килем!
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И футов семь всегда под килем! 

Управа района Ново-Переделкино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ново-Переделкино города Москвы
За силу и гордость России,
За славный Андреевский флаг!
27 июля 2018 небывалые путешественники с острова «Где-то там…», в рамках программы «Московская смена 2018» отпраздновали День Военно-морского флота России!
А началось все с громкой команды Капитана: «Свистать всех на верх!». Так, раньше говорили флотоводцы, когда хотели объявить общий сбор. Моряки всегда считались образцом выправки и сноровки, примером мужества и героизма.
Яркий праздник сопровождался не только песнями о море, а так же стихами о флоте и службе и конечно танцами.
На праздник был приглашен настоящий моряк! Капитан первого ранга, Рогов Василий Иванович — Глава муниципального округа Внуково, человек не понаслышке знающий о службе во флоте!
Василий Иванович рассказал ребятам о своей жизни, из какой он семьи, когда появилось желание связать свою жизнь с морем, как учился и как протекали его годы службы. Так же Василий Иванович рассказал ребятам об особенностях корабельной службы и о непременных для каждого моряка флотских традициях.
Ребята задавали множества вопросов, о службе, о флоте, учебе. И сегодня мы славим всех моряков за их не легкую службу. Мы благодарны им за мир и покой на морских рубежах нашей большой Родины.
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