Строят на совесть. Школа и обновленные дороги практически готовы в Иркутске

Лето — время отпусков и отдыха. Но когда дело касается строительства и ремонта важных для жизни города объектов, никаких скидок на самое жаркое время года быть не может.

Во-первых, в условиях сибирского климата достаточно проблематично проводить капитальное строительство в другое время года. Во-вторых, строительство — это важный вектор развития Иркутска , да и, в общем-то, любого другого города.

Готовность — 98%

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников 19 июля посетил стройку школы № 19, расположенную в Академгородке. В 2016 году её признали аварийной, в 2017 — демонтировали и приступили к строительству нового здания. Строители отчитались о проделанной работе: уже полностью готовы учебные блоки, то есть классы и кабинеты. В них даже установили меловые и мультимедийные доски. Рабочие занимаются монтажом лифтов (их будет пять), уборкой мусора, скопившегося на территории школы за время строительства, установкой специализированного оборудования в кабинетах физики и химии, обустройством столовой и спортзалов. Кстати, у 19-й школы будет не только игровой зал, какие есть у большинства школ, а ещё и бассейн. Также в этом учебном заведении оборудуют планетарий.

«Как и планировали, качественно и в срок мы возвели новую современную школу, при строительстве которой учли опыт, полученный на аналогичной школе в микрорайоне Эволюция, усовершенствовав технологии и применив новые материалы. Строители выполнили все требования по безопасности и доступности. В конце июля планируем провести контрольную проверку и приёмку объекта», — прокомментировал Дмитрий Бердников.

Школа готова на 98%. Все работы завершат уже к концу июля, и 1 сентября здесь сядут за парты больше тысячи учеников.

Проверка на дорогах

Мэр не ограничился инспекцией школы № 19. Дмитрий Бердников также проверил, как идёт ремонт пяти улиц в областном центре. Всё в порядке было не везде. На объездной дороге микрорайона Юбилейный дела обстоят более-менее хорошо: подрядчик уже выполнил большую часть работ, более того — при отсутствии перепадов погоды, дорога будет сдана в эксплуатацию досрочно.

«Этот транспортный узел имеет большое значение. Поток автомобилей идёт из садоводств, к сентябрю трафик увеличится в разы. Необходимо как можно меньше создавать неудобств горожанам. Погода сейчас позволяет ускориться без потери качества, поэтому необходимо приложить максимальные усилия, чтобы закончить все работы к середине августа», — напомнил градоначальник важность объездной дороги подрядчикам.

А вот на улице Декабрьских Событий всё оказалось не так, как должно было быть. Подрядчик отстаёт от графика. По словам представителя дорожной компании, сложности возникли с отводами ливневых вод. Но решение проблемы уже нашли: нужно конструировать дополнительные отводные коллекторы во дворах жилых домов, чтобы во время дождей на проезжей части не было потопов. Неизвестно, согласны ли будут с этим решением жильцы дворов, но мэр города поручил главам соответствующих подразделений оказать предприятию всяческую поддержку.