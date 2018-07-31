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В Омске оправдали врачей, подозреваемых в смерти двух рожениц
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В Омске оправдали врачей, подозреваемых в смерти двух рожениц 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Трех медиков оправдали, а двух других врачей признали виновными, но из-за срока давности они остались без реального лишения свободы. Бывшую заведующую отделением патологии беременности роддома № 2 Светлану Чикишеву и акушера-гинеколога ГБ №1 Пелагею Артеменкову за причинение смерти по неосторожности приговорили к двум годам колонии, однако из-за срока давности их опустили после заседания суда. Об этом сообщает пресс-служба Советского суда.
Валерия Чикишева, Наталью Анисимову и Оксану Тищенко, которые также были в числе подозреваемых, оправдали.
Напомним, трагедия произошла в 2014 году. Врачей обвиняли в смерти двух молодых мам Оксаны Морозовой и Елены Гайсиной. Следствие предполагало, что врачи не оказали необходимую медицинскую помощь. Сторона обвинения запросила для них сроки от 3 лет 8 месяцев до 4,5 лет.
Сами врачи вину так и не признали. Они заявили, что делали все, что было в их силах.
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