Фальстарт Сергея Миронова. Поможет ли «Справедливой России» укрупнение за счет пенсионеров и «Родины»?

«Он сделал спонтанное заявление. Практически ничего не готово, между нами говоря. Его спровоцировал Жириновский, который кричал о создании единой большой социал-демократической партии, на что Миронов и ответил, что он полгода уже как работает над этим проектом», — сообщил наш источник.

Он также уточнил, что не располагает данными о полученном разрешении на укрупнение «Справедливой России», однако по давно выстроенным планам к эсерам должны присоединиться партия «Родина» и Партия пенсионеров за справедливость.

«Совершенно рано взорвали эту бомбу, получился холостой выстрел. В известной мере утопили хорошую идею, — считает другой источник из руководства эсеров. — К нам тяготеет Дмитрий Журавлев , глава «Родины», он принимал участие в последнем заседании экспертного совета, замечен на фракционных мероприятиях «Справедливой России». Идут разговоры, идут консультации, но, чтобы в такой готовой стадии… Абсурд».

Официально партийные чиновники отказываются комментировать данную информацию. Однако в кулуарных разговорах отмечают, что вливание «Родины» и Партии пенсионеров за справедливость в «Справедливую Россию» покажет, что «партия не только не умерла, но и набирает новые очки. Идет ребрендинг партии, приходят новые люди, у партии все еще имеется серьезный авторитет».

В экспертном сообществе со скепсисом восприняли надежды «Справедливой России» на усиление. Главной проблемой партии называют ее политическое позиционирование, а точнее — отсутствие этого позиционирования.

«Она не воспринимается как главный левый противник власти. Таким противником, главным оппонентом, считалась и продолжает считаться КПРФ . Вот и все», — считает директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов

Член президиума центрального совета «Справедливой России» и первый замруководителя фракции партии в Госдуме Михаил Емельянов косвенно подтвердил «Шторму» слухи о слиянии с Партией пенсионеров.

«В Ростовской области вся организация Партии пенсионеров перешла в «Справедливую Россию» и часть из них мы выдвинули кандидатами в заксобрание», — сообщил депутат.

Михаил Емельянов давно вынашивает идею о создании крупной оппозиционной левой партии, которую можно будет противопоставить «Единой России» . Желательно, чтобы это объединение появилось в результате слияния эсеров с КПРФ и ЛДПР.

Свою позицию политик объяснил в выпущенной в июне прошлого года брошюре «Совместить несовместимое», а также транслировал «Шторму» в ноябре того же года.

Первый зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов рассказывал, что двухпартийная система является именно тем новшеством, которое помогло бы выйти стране из политического кризиса. Первая партия — консервативная «Единая Россия», вторая — «суперпартия», созданная на основе трех оппозиционных организаций, представленных в парламенте, — КПРФ, ЛДПР и СР.

Сегодня Емельянов также не отказывается от своей идеи. Двухпартийная система — его идеал, и никакого парадокса в том, что КПРФ и ЛДПР могут объединиться с эсерами, он не видит, поскольку у всех трех партий сформирована, по его мнению, единая оппозиционная повестка, голосование в большинстве своем происходит одинаковое, а также в Госдуму вносятся схожие по сути законопроекты.

Есть у него и ответ на вопрос, как можно в одной организации совместить идейно противоположных политиков. Люди, которые войдут в состав объединенной левой партии, должны прийти к консенсусу по базовым вопросам — признание верховенства права и Конституции России , внешнеполитические приоритеты, отношение к собственности и так далее.

«Дело в том, что создание новой сильной партии позволяет избавиться от маргиналов. Нельзя тащить в современную политическую повестку историю — Романовых, Мавзолей Ленина и прочие вещи. Нельзя искать ответ на вопрос, кому мыть ноги в Индийском океане. Совершенно очевидно, что люди, которые об этом говорят, давно уже в нафталине, и периодически их оттуда достают. Нам нужна современная левая партия, которая будет отвечать на современные вызовы. Людей, которые призывают к всеобщей национализации, вряд ли можно назвать современными», — считает Михаил Емельянов.

Как «Шторм» писал ранее, своим происхождением эсеры обязаны заместителю руководителя администрации президента в 1999-2008 годах и первому замруководителя с 2008-го по 2011 год Владиславу Суркову , который в начале нулевых курировал в администрации президента внутреннюю политику.

В марте 2006 года на встрече с тогда еще председателем Совета Федерации Сергеем Мироновым замглавы АП сформулировал свою идею так: «Нет у общества „второй ноги“, на которую можно переступить, когда затекла первая. В России нужна вторая крупная партия». И технически она появилась.

Соглашение «Об основных принципах объединения партии „Родина“, Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров» было подписано уже через пять месяцев после той самой встречи. В октябре того же года на базе технично изъятой у Глазьева и Рогозина «Родины» появилась партия «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь». В феврале 2007 прошел I съезд уже обновленной «Справедливой России», в которую после этого включился еще ряд других более мелких организаций.

На волне массовых протестов оппозиции против фальсификации выборов в парламент и против переизбрания Владимира Путина в феврале 2012 года Партия пенсионеров вышла из «Справедливой России», взяв курс на поддержку Путина на президентских выборах в марте того же года.

Лидера эсеров Сергея Миронова пенсионеры называли непопулярным политиком, у которого нет никаких шансов стать главой государства. Глядели как в воду. Политик занял последнее, пятое место с результатом в 3,85%. Ближайший его оппонент, главный либерал-демократ Владимир Жириновский набрал почти в два раза больше голосов и занял четвертую строчку — 6,22%.

Чуть позже из «Справедливой России» вышла и партия «Родина», фактически на базе которой и создавали свой блок эсеры. 29 сентября 2012 года на учредительном съезде партии было объявлено о возрождении «Родины», а уже 21 декабря ее официально зарегистрировал Минюст

Бывший руководитель «Родины» Дмитрий Рогозин обвинил Сергея Миронова в рейдерском захвате его партии. После недолгой процедуры восстановления новая «Родина» объявила себя правопреемником «Родины» образца 2004 года, а билеты членов партии, выданные до вхождения в состав «Справедливой России» в 2006-м, остались действительны после формальной перерегистрации. Лидером партии стал депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Журавлев

Таким образом получается, что сегодня Миронов при посредничестве высшей власти ведет игру по возрождению той самой «Справедливой России», которая была создана путем слияния с Партией пенсионеров и «Родины» в 2006 году и которая осталась без них шесть лет спустя.

«Организационные, политические и медийные ресурсы «Справедливой России» близки к исчерпанию, — объясняет «Шторму» директор АПЭК, политтехнолог Дмитрий Орлов. — Партия была и остается конгломератом элитных групп, прежде всего региональных, и достаточно частые внутренние конфликты этих групп за влияние периодически ослабляют партию».

Орлов напоминает, что за время существования «Справедливой России» из нее вышли не только две партии, но и многие яркие политики.

После уличных протестов 2011-2012 годов эсеры изгнали двух депутатов, которые были лицом «белоленточного» движения — Дмитрия Гудкова и его отца Геннадия Гудкова , который был лидером «Народной партии» и в 2007 году принял решение о слиянии со «Справедливой Россией».

Депутат Илья Пономарев выразил протест против исключения Гудковых из партии и сам приостановил свое членство в ней. В 2014-м проголосовал против присоединения Крыма к России, а чуть позже лишился мандата.

Андрей Крутов, Наталья Петухова и После ухода от уличных протестов и внутрипартийных зачисток «Справедливая Россия» потерпела сокрушительные поражения на региональных выборах в 2013-м (в семи из 16 субъектов не преодолели пятипроцентный барьер, в других поддержка упала вдвое) и 2014-м (прошла только в пяти из 14 региональных парламентов). В 2015 году из партии вышли депутаты Госдумы Иван Грачев Оксана Дмитриева . Вишенкой на торте стали результаты выборов в Госдуму в 2016 году — эсеры потеряли более пяти миллионов голосов избирателей. В январе 2017-го партию покинули глава московского отделения, депутат Госдумы Александр Агеев и сенатор Елена Мизулина . Причины все те же — эсеры больше не отвечают их интересам и интересам их избирателей.

«Справедливая Россия» имеет рыхлую структуру организации и испытывает проблемы со своим политическим позиционированием. Ее представитель не участвовал в президентских выборах в 2018 году, что также нанесло партии ущерб, полагает директор АПЭК, политтехнолог Дмитрий Орлов.

«Попытка перезагрузки, которую пытается предпринять Миронов, на мой взгляд, вряд ли приведет к новому взлету этой политической организации. Прежде всего потому, что у «Родины» не так много мотивов для сотрудничества со «Справедливой Россией». Главным мотивом может быть гарантированное преодоление федерального барьера на выборах в 2021 году и барьеров в региональные заксобрания. А вот этого «Справедливая Россия» гарантировать не может», — полагает Орлов и обращает внимание на то, что в случае объединения эсерам придется вести диалог с партнерами на равных, а это для них неприемлемо.

Шансы пройти в следующую Государственную думу у «Справедливой России» близки к нулю, считает еще один наш собеседник, эксперт общества «Знание» России, политолог Ярослав Листов. Он отмечает, что исключительно из-за этого справороссы пробуют найти себе применение в новой политической реальности и хотят вернуть себе некогда отделившиеся партийные осколки.

«Это не голословные обвинения, нет. Они основаны на падении политической поддержки в обществе, у них нет собственного лица. Попытка усидеть на двух стульях, когда с одной стороны они партия президента, а с другой –—оппозиционная партия, — все это не идет им на пользу. Партия так и не смогла занять какую бы то ни было нишу в российском политическом пространстве. Она была создана для того, чтобы захватить нишу коммунистов, но ей этого не удалось. В итоге она отщипывает по чуть-чуть от «Единой России» и от тех, кто недостаточно радикален в оппозиционном плане, чтобы идти за коммунистами», — говорит политолог.

Проблема «Справедливой России» являются частью общей проблемы политической системы страны, рассуждает Листов. В современном политическом поле отсутствуют яркие политические системы.

В наследство от девяностых годов нам достались «рудименты в виде КПРФ и ЛДПР», есть новое образование в виде властной «Единой России», а все остальное — это политтехнологические проекты, которые могут либо изображать активную деятельность, либо объединяться между собой. Одним из таких проектов как раз и является «Справедливая Россия».

Ни в «Родине», ни в Партии пенсионеров нет ни одного яркого харизматичного лидера, который мог бы дать эсерам второе дыхание. Поддержки со стороны избирателей у обеих партий в федеральном масштабе нет никакой, а соответственно, планируемое слияние вряд ли приведет к каким бы то ни было последствиям. Простой человек этого даже не заметит.

«А что мы имеем сейчас? Две партии вышли из-под крыла «Справедливой России» в 2012 году, попытались вести самостоятельную игру, обанкротились и побитыми возвращаются обратно. Это не триумфальное объединение. Со стороны это выглядит как полное банкротство», — заключает политолог Ярослав Листов.