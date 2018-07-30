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Присед с ведрами, йога на улице и марафон: какой спорт выбирают северяне
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Присед с ведрами, йога на улице и марафон: какой спорт выбирают северяне 

29.ru 30 минут назад
Фото: 29.ru
Публикация от СТУДИЯ ЙОГИ "+42С" АРХАНГЕЛЬСК (@yoga42c) 29 Июл 2018 в 9:19 PDT  Коромысло-кирпичная тренировка, йога на улице, гонки на велосипедах и многое другое — пока большая часть северян отмечали день ВМФ и ездили в Северодвинск посмотреть на фееричный фестиваль реконструкторов, некоторые провели выходные вполне спортивно. Как поддержать форму — ответ в нашей инстаподборке.
КОРОМЫСЛОВО-КИРПИЧНАЯ ТРЕНИРОВКА. 👩‍🌾 Хочешь потренироваться, а зала поблизости нет? Спроси у @vladimirdegtiariov как. — Без труда составит индивидуальную программу тренировок исходя их имеющегося оборудования👍 Публикация от Анна Полищук (@polishchuk.an) 28 Июл 2018 в 2:22 PDT  #северодвинск #выходной #велосипед #деньгорода #лето #fit #crossfit #cycle #mtb #mtblove #mtblife #mtbstreet #road #roadbike #roadtrip #cycling #cyclocross #strava Публикация от Alexey Zubov (@alexey.zubov) 29 Июл 2018 в 8:43 PDT  Мой пятый (юбилейный)😁по счету пробег «Беломорские волны» вдоль нашего прекрасного Белого моря🌊 ✌💪 Публикация от Марина Чуракова (@marinachurakova22) 29 Июл 2018 в 11:52 PDT  #pomormasters #легкаяатлетика #trackandfield #run #running 29.07.2018. Пробег «Беломорские волны» 10 км: 40мин 12 сек. 37 место из 111 стартовавших мужчин. Получилось побить свой личник 40мин 40 сек, установленный аж в 2007 в возрасте 15 лет. Публикация от Evgeniy Korolev (@evgeniykorolev) 29 Июл 2018 в 10:46 PDT  Утро, в которое я до сих пор не могу поверить. Публикация от Александра Белозерова (@ampermetr) 30 Июл 2018 в 12:07 PDT  love this atmosphere 🤤🥇🏃🏼‍♀️💙 Публикация от @ verigina_800 29 Июл 2018 в 6:01 PDT
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