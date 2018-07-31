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Гнезда, где смогут играть дети, создадут в Московском зоопарке
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Гнезда, где смогут играть дети, создадут в Московском зоопарке 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: Москва центр
МОСКВА, 31 июл — РИА Недвижимость. До конца 2018 года в Московском зоопарке в зоне авиария будут созданы реалистичные гнезда, в которых смогут играть дети, об этом в своем интервью РИА Недвижимость рассказал партнер бюро Wowhaus Олег Шапиро.
Зона авиария — огромный вольер для птиц, где они свободно летают — входит в новую детскую часть зоопарка, реализацией которой занимается бюро, уточнил Шапиро.
"Козы, овцы, кролики, домашние птицы будут находиться там на тех же правах, что и посетители: у них будут свои батуты, горки и лабиринты для игр. Зоопарк перестанет быть местом, где дети наблюдают животных, как в телевизоре, а станет общей игровой площадкой", — рассказал он.
Московский зоопарк после открытия новой детской части станет более современным и привлекательным, добавил Шапиро.
Полностью интервью с Олегом Шапиро читайте на сайте «РИА Недвижимость».
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