Гнезда, где смогут играть дети, создадут в Московском зоопарке

МОСКВА , 31 июл — РИА Недвижимость. До конца 2018 года в Московском зоопарке в зоне авиария будут созданы реалистичные гнезда, в которых смогут играть дети, об этом в своем интервью РИА Недвижимость рассказал партнер бюро Wowhaus Олег Шапиро.

Зона авиария — огромный вольер для птиц, где они свободно летают — входит в новую детскую часть зоопарка, реализацией которой занимается бюро, уточнил Шапиро.

"Козы, овцы, кролики, домашние птицы будут находиться там на тех же правах, что и посетители: у них будут свои батуты, горки и лабиринты для игр. Зоопарк перестанет быть местом, где дети наблюдают животных, как в телевизоре, а станет общей игровой площадкой", — рассказал он.

Московский зоопарк после открытия новой детской части станет более современным и привлекательным, добавил Шапиро.

Полностью интервью с Олегом Шапиро читайте на сайте «РИА Недвижимость».