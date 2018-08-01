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Челябинцы выбрали новый символ города — метеорит
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Челябинцы выбрали новый символ города — метеорит 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Участники проведенного активистами Общероссийского народного фронта в Челябинской области онлайн-голосования выбрали новым символом Челябинска вместо традиционного верблюда метеорит, рухнувший на город в феврале 2013 года, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на представителя регионального отделения ОНФ Александра Бычкова.
Голосование проходило с 18 по 30 июля 2018 года в рамках проекта ОНФ «С чего начинается Родина», в нем приняли участие тысяча 238 жителей областного центра. Предпочтение неопознанному небесному телу отдали 298 человек, 291 участник проголосовал за уже привычного верблюда — символа пересекающихся в Челябинске торговых путей, 249 челябинцев проголосовали за «Танкоград», 213 — за природные красоты — леса, озеры, горы. Были также предложения сделать символом уральского города-миллионника, задыхающегося от постоянного смога, противогаз или дымящие трубы.
С 31 июля стартовал новый этап проекта ОНФ «С чего начинается Родина». До 10 августа 2018 года пройдет конкурс макетов символа Челябинска. Принять участие в нем может любой желающий.
Набравшие наибольшее число голосов символы Челябинска 14 августа появятся на очищенном от незаконной рекламы заборе на перекрестке улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы. Этот участок предложено превратить в арт-объект, который станет украшением города. Сейчас забор украшают странные граффити непонятного происхождения.
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