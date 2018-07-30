Корчак назначили главным борцом за права полов

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Согласно закону Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин», уполномоченные лица (координаторы), на которых возложены функции по обеспечению равенства прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия насилию по признаку пола, в пределах своих полномочий организуют работу соответствующих органов исполнительной власти в направлении учета принципа равных прав и возможностей женщин и мужчин в соответствующей сфере деятельности.

Кроме того, функции Корчак включают анализ состояния обеспечения гендерного равенства, координацию мероприятий в сфере предотвращения и противодействия насилию по признаку пола и мониторинг их реализации, а также информационно-пропагандистскую деятельность по ликвидации всех форм дискриминации по признаку пола.

Наталья Корчак возглавила НАПК 28 марта 2016 года. Срок ее полномочий истек 28 марта 2018 года. Новым главой Нацагентства был избран член НАПК Александр Мангул.