Ноги на столе: с чем идет на выборы кандидат в депутаты ЕГД Юлия Михалкова?

Участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова начала предвыборную кампанию в качестве кандидата в депутаты Екатеринбургской гордумы. В сети появилось видео, на котором запечатлено, как актриса сидит в зале заседаний гордумы, откинувшись в кресле и положив ноги на стол.

"Горячее обсуждение вызвал отчет о готовности…", — произносит Юля и обхватывает рукой микрофон, а за кадром слышится мужской смех.

"Уралинформбюро" обратилось с соответствующим вопросом к и.о. председателя гордумы Екатеринбурга Виктору Тестову . Каким образом человек, не имеющий отношения к представительному органу, попал в зал заседаний? И все ли желающие могут снимать там подобные ролики?

В пресс-службе гордумы отметили, что в настоящее время Виктор Тестов находится на мероприятии, и будет доступен для комментариев во второй воловине дня. Там также добавили, что зал заседаний не является закрытым для горожан.

Участница шоу «Уральские пельмени» подала документы в горизбирком для участия в выборах в думу Екатеринбурга 20 июля. Она собрала порядка 300 подписей в поддержку своего выдвижения. Актриса поборется за мандат в качестве независимого кандидата по округу №9. Одними из главных соперников Юлии в округе станут кандидат от "Единой России" , действующий депутат думы Елена Дерягина и глава свердловского представительства «Гражданского патруля» Роман Тихонов — кандидат от партии ЛДПР