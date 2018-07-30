Мошенники в Хабаровском крае предлагают откупиться от Роспотребнадзора

Подобные случаи мошенничества происходят регулярно. Зимой молодой человек, представляясь сотрудником ведомства, предлагал решить все вопросы с Роспотребнадзором за 2 тыс. рублей.

При получении таких предложений Роспотребнадзор рекомендует обращаться в полицию.

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