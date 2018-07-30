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Мошенники в Хабаровском крае предлагают откупиться от Роспотребнадзора
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Мошенники в Хабаровском крае предлагают откупиться от Роспотребнадзора 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Хабаровске возобновились случаи мошенничества, связанные с ложной информацией о проверках Роспотребнадзора, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Руководителям различных организаций и предпринимателям стали поступать звонки от неустановленных пока лиц. Эти люди говорят, что работают в Управлении Роспотребнадзора, причем представляются именем сотрудника, который уже долгое время находится на пенсии. Они предлагают приобрести у них документы. Якобы, это избавит от внеплановой проверки, — рассказала пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Анастасия Судакова. — На самом деле происходит мошенничество. Заплатив преступникам, предприниматели и юридические лица просто потеряют деньги.
При получении таких предложений Роспотребнадзор рекомендует обращаться в полицию.
Подобные случаи мошенничества происходят регулярно. Зимой молодой человек, представляясь сотрудником ведомства, предлагал решить все вопросы с Роспотребнадзором за 2 тыс. рублей.
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