МТС подала иск против Туркменистана 

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Банк России снизит ключевую ставку на 0,25 п.п. в декабре

СМИ: "Сумма" может продать структурам Босова строящийся терминал в Находке

Совфед одобрил закон о сохранении на 10 лет страховых взносов для резидентов ТОР