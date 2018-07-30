МТС подала иск против Туркменистана 

В пятницу МТС сообщила, что компания подала иск против Туркменистана после того, как МТС-Туркменистан, дочерняя компания МТС, была вынуждена приостановить деятельность в сентябре 2017. Иск был подан в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном банке, поскольку компания считает, что Туркменистан нарушил права МТС как иностранного инвестора в соответствии с Соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций. МТС пока не подсчитала общие убытки, понесенные в результате действий правительства Туркменистана, но оценивает их как минимум в $750 млн Наше мнение. В 3К17 МТС обслужила 1.7 млн абонентов мобильной связи в Туркменистане, выручка от региона достигла 61.7 млн туркменских манат. В 2017 году, после приостановки деятельности МТС-Туркменистан, МТС зафиксировала убыток от обесценения в размере 3.2 млрд руб. Мы считаем, что возможная компенсация в результате арбитража стала бы позитивным фактором для МТС, поскольку она позволит компании частично или полностью вернуть свои инвестиции. Но поскольку процесс пока находится на ранней стадии и может занять некоторое время, мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ.