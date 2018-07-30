Качество ремонта дворов проконтролировал мэр Иркутска

В нынешнем году 117 дворовых территорий в столице Приангарья. Прежде всего, большой объем ремонтных работ запланирован по улице Советская, 47. В частности здесь заменят асфальтобетонное покрытие, бордюры, тротуары, сделают ограждения. Как отметили в администрации города на территории на радость жителям, здесь появятся спортивная площадка с резиновым покрытием, площадка для игры в волейбол и баскетбол, поле для мини-футбола. Кроме того, будут заменены старые деревья, установлены лавочки и урны. Все работы выполняются по согласованию с жителями, срок окончания намечен на 25 августа: «Когда горожане непосредственно участвуют в работах, то к дворам они относятся как к своим собственным. А значит, берегут их и поддерживают в них порядок», — пояснил мэр Дмитрий Бердников

В стадии приемки находится дворовая территория по адресу ул. Ржанова, 3а — 23. Здесь рабочие привели в порядок аллею от школы № 22 вдоль жилых домов и установили лавочки. Наконец во дворе по адресу Маршала Жукова, 52 все ремонтные работы уже завершены и на данный момент ведется приемка объекта. Здесь уже заменено дорожное покрытие, тротуары, оборудована парковка, отремонтированы лестницы и перила, установлены ограждения, скамейки и урны: «У нас была очень узкая дорога, на которой все время парковались машины. Теперь у нас есть полноценный карман для автомобилей. Жители рады, что сделали дорожку к мусорным бакам. Мы контролировали рабочих, а они к нам прислушивались, — поделилась мнением жительница дома Наталья Осокина.

По словам градоначальника, подрядчики стали более ответственно относиться к работам: „Качество дворов, которые мы посмотрели, хорошее. Небольшие замечания есть, но они устраняются в рабочем порядке“.

В нынешнем году по программе „Формирование комфортной городской среды“ впервые благоустраивают дворы, находящиеся в общедолевой собственности жильцов. Городские власти разработала механизм, согласно которому выделяются субсидии управляющим компаниям: „Сегодня в Иркутске выполняется колоссальный объем работ. За лето только во дворах будет заменено 140 тысяч кв. метров асфальтобетонного покрытия, почти 40 тысяч кв. метров тротуаров. Более трети дворов получат современные спортивные и детские площадки“, — рассказала председатель комитета городского обустройства Елена Федорова

Отметим, что контроль за ремонтом дворовых территорий осуществляют независимый строительный контроль, а также местные жители, представители управляющих компаний, общественники.

Фото: пресс-служба администрации Иркутска.