60 лет назад началось строительство Курганского телецентра

60 лет назад, в далеком 1958 году в Кургане началось строительство ретрансляционной телевизионной станции.

Катайска, Из письма первого секретаря Курганского Обкома КПСС Г. Ф. Сизова заместителю Председателя Совета Министров СССР М. Г. Первухину 26 сентября 1956 года: «В связи с тем, что в Свердловске работает телевизионный центр, который в ближайшее время будет получать московские телепередачи, имеется возможность в ближайшие два года организовать телевизионные передачи для населения Кургана и ряда районных центров, в частности Шадринска Далматово и других, путем строительства радиорелейной линии Свердловск — Курган, ретрансляционной станции в Кургане и ретрансляторов в районных центрах по трассе линии. Строительство линии телевизионной станции и ретрансляторов может быть осуществлено по типовым проектам Министерства связи, стоимость работ составит ориентировочно 10 миллионов рублей. Министерство связи СССР поддерживает наше предложение, но в то же время считает необходимым привлечь к строительству в порядке долевого участия заинтересованные Союзные Министерства».

Строительство началось в марте 1958 года.

Тот, кто проезжал по Звериноголовскому тракту, невольно, обращал внимание на массивное каменное здание несколько необычной формы, расположенное между заводом «Уралсельмаш» и ТЭЦ. Это была новая Курганская ретрансляционная телевизионная станция. Учитывая ограниченные возможности города в создании собственной программы, первоначально было решено не строить в Кургане самостоятельного телецентра, а ретранслировать с помощью радиорелейной линии программы Свердловского и Московского телецентров. Однако, как писала газета «Красный Курган»: «Жители города и области хотели бы смотреть передачи не только центрального телевидения, но и местные программы: хронику жизни Курганской области , передовиков промышленности и сельского хозяйства, артистов театра, участников художественной самодеятельности и т.д.». Поэтому, в 1959 году на базе ретрансляционной станции было решено регулярно показывать и местные телепередачи. Это обуславливалось еще и тем обстоятельством, что с пуском радиорелейной линии Свердловск — Курган, который намечался на конец 1960 года, жители города стали бы получать не только программы из Свердловска и Москвы , но и передачи тех городов, которые принимает Москва, в порядке обмена программами.

В качестве опоры для антенны на Курганской телевизионной станции было решено применить мачту на оттяжках, представлявшую собой 157 — метровую трубу диаметром в 160 сантиметров. Общая высота опоры с антеннами составляла около 195 метров. Ультракороткие волны, на которых велись телевизионные передачи, распространялись в пределах прямой видимости. Поэтому дальность передач Телецентра зависела, в основном, от высоты установки антенны. Зона уверенного приема передач Курганской станции располагалась в радиусе 60-70 километров вокруг Кургана. А Тюменский телецентр, при 45-метровой опоре имел зону уверенного приема в радиусе 8 километров. Передачи Курганской телестанции могли принимать жители Кетовского, Курганского, Юргамышского, Варгашинского, Чашинского, Глядянского, Мостовского , Белозерского районов. Но, как показывала практика, зона приема обычно оказывалась гораздо шире. Так, передачи Челябинского телецентра с зоной уверенного приема в радиусе около 80 километров, смотрели и в Шумихе, находящейся от Челябинска на расстоянии 120 километров, и даже в Мишкино, хотя от Мишкино до Челябинска по прямой 160 километров.

Курганская телевышка. н. 1960-х гг.

Те трудности, с которыми сталкивались инженеры и техники в 1950-е годы, сейчас трудно себе представить.

Мощности станции не хватало на все районы Курганской области, так предполагалось, что районы Щучанский, Сафакулевский и Шумихинской должны были пользоваться передачами Челябинского телецентра, Петуховский — Петропавловского, Катайский, Далматовский, Шадринский и Каргапольский районы, расположенные на трассе радиорелейной линии Свердловск — Курган, обеспечивались приемом программ, передающихся по этой линии. Для этого был поставлен мощный ретранслятор в Шадринске. Для таких районов, как Куртамышский, Звериноголовский, Макушинский Курганской области, необходимо было сооружение отдельных маломощных ретрансляторов от Курганского телецентра.

Чтобы не было помех, соседние телецентры работали на различных телевизионных каналах, отличающихся по длине волны. Курганский телецентр должен был вести передачи на пятом канале, Челябинск — на четвертом, Свердловск и Петропавловск — на третьем, Тюмень — на первом. Следовательно, при выборе телевизионного приемника нужно было обращать внимание, на сколько программ (каналов) он рассчитан. Курганским телезрителям рекомендовали покупать телевизоры марок: «Рекорд», «Рубин», «Знамя», «Старт», «Темп — 3», «Мир» и «Заря».

Будущим телезрителям разъяснялось, где удобнее в комнате поставить телевизор с учетом лучшего восприятия изображения, какой тип телевизора приобрести, как проверить его при покупке, как правильно и какую установить антенну, как определить характер помехи и устранить ее. Квалифицированные ответы на эти вопросы давал мастер, или инженер телеателье. Если же телевизор ломался, то где его можно было отремонтировать? И в этом случае все было тщательно продумано. Проектом строительства трансляционной телевизионной станции было предусмотрено создание в Кургане типового телеателье, где опытные мастера могли справиться с любой неисправностью телеприемника. В конце 1959 года на строительной площадке новой телестанции заканчивались работы по сооружению анкеров оттяжек мачты, началась установка ствола мачты. Вскоре начались отделочные работы для подготовки здания к эксплуатации. Строителям еще предстояло выполнить большой объем работ по экранированию помещения для аппаратуры радиорелейной линии, сооружению забора, благоустройству территории и т.д.

Телевышка. Курган. 2000-е гг.

В преддверии запуска телестанции в сентябре 1959 года на прилавках курганских магазинов появились черно-белые телевизоры «Рекорд», чуть позже телевизоры марки «Рубин», в Ленинграде в это время был выпущен комплект телевизионной аппаратуры для Кургана.

Еще далеко не у всех в домах появились черно — белые телевизоры, а ученые, инженеры и техники, наряду с развитием и совершенствованием черно-белого телевидения, уже работали над осуществлением цветного.

15 июля 1960 года новый Курганский телецентр был принят в эксплуатацию. В эфир вышли передачи центрального телевидения, а 1 августа 1960 года в эфир вышла первая передача Курганской студии телевидения.

Из письма секретаря Курганского Обкома КПСС Г. А. Журавлева Председателю Государственного Комитета по телевидению и радиовещанию при Совете Министров СССР С. В. Кафтанову от 9 декабря 1960 года: «На базе строящейся ретрансляционной телевизионной станции в Кургане создан временный аппаратно — студийный комплекс со студией в 40 квадратных метров. Это позволило организовать в составе Областного комитета по радиовещанию и телевидению студию телевидения третьей категории, которая в настоящее время ведет телевизионные передачи четыре раза в неделю по 3 часа. При чем, значительную часть программ составляют местные передачи. В составе студии создана и приступила к работе киносъемочная группа. В будущем году объем телевизионных передач будет доведен до 6 раз в неделю. Парк телевизоров к концу 1962 года увеличится примерно до 10 тысяч штук».

В дальнейшем строительство и расширение телевизионно-радиовещательного комплекса продолжилось, в 1961 году на эти цели Курганскому Облисполкому было выделено еще 1,5 миллиона рублей.

Фото превью — заставка к телевизионной программе «Голубой огонёк»