«Чтобы заниматься наукой, нужно быть многогранной личностью», — Илья Воротынцев

фото Кирилла Мартынова , организаторов мероприятия«Чтобы заниматься наукой, нужно быть многогранной личностью», — Илья ВоротынцевВ Нижнем Новгороде нашли способ рассказать о науке доступным для всех языком. В столице Приволжья впервые прошла химико-технологическая летняя школа по мембранным технологиям. Трехдневное обучение с лучшими профессорами Европы провели в опорном университете города НГТУ имени Р. Е. Алексеева. Организатор школы, первый президент Международного молодежного союза химиков Илья Воротынцев.

«Деловая газета» поговорила с учёным о мембранах и их пользе для жизни.

Нахимичили

— Илья, поясните, что такое мембраны?

— Мембраны — это такие тонкие полимерные или керамические пластинки или трубочки, закреплённые по периметру — основа современных разделительных технологий, которые приходят на смену традиционным — дистилляционным и сорбционным процессам. Сейчас без разделения никуда! Например, нефть разделяют на разные компоненты, воздух разделяют на азот и кислород. Из морскую воду разделяют на питьевую воду и соли. Даже в основе самогоноварения есть процессы разделения.

Обычно разделение происходит с помощью дистилляционных методов — что-то кипятят, испаряют и конденсируют, т.е. совершают фазовый переход жидкость-пар. Но для него нужно большое количество энергии. В мембранах же всё проще и дешевле, а экономику же никто не отменял! У нас есть только газовая или жидкая фаза и мембрана (на вид она как листок бумаги). И разделения фаз не происходит, т.е. энергии тратится меньше. Хотя, на самом деле, устроена куда сложнее. Она состоит из нескольких слоев разных полимерных материалов.

Суть работы мембраны в том, что одни вещества проходят через нее быстрее, а другие медленнее, а в ней самой ничего не задерживается. В этом состоит отличие мембран от фильтров, (их часто путают). В фильтрах задерживается примеси и их нужно менять, а мембраны практически вечные! Поэтому основные достоинства мембраны: простора, экономичность и экологичность!— Для чего мембраны могу использоваться?

— Для очень многих процессов. С их помощью очищают воду. Например, для ряда процессов нужна суперчистая вода — для производства соков, минеральной воды, пива. В медицине это вода для инъекций. И даже диоксид углерода (СО2) в той же Coca-Cole производится с помощью мембран. Правда, традиционно для производства диоксида углерода обычно используют абсорбционные методы, а это две 30-50-метровые колонны. Но их может заменить небольшой контейнер, состоящий из мембранных аппаратов. То есть с помощью мембран можно сделать нашу жизнь дешевле.

Учат в школе

— Расскажите, как появилась идея организовать летнюю школу по мембранным технологиям?

— Вся история началась с заключения соглашения между НГТУ им. Р. Е. Алексеева и Новым университетом Лиссабона (NOVA University of Lisbon) в рамках европейского образовательного проекта «Erasmus+». Это проект подразумевает обмен учеными и студентами между нашими университетами. Мы решили развернуть эту программу немного шире, поделиться «сакральными знаниями» и провести лекции не только для наших студентов, но и для широкой общественности. Сюда приехали наши коллеги из Санкт-Петербургского университета, Института нефтехимического синтеза РАН г. Москва ) и представители нашего спонсора, индустриального партнера — компании Реал-Инвест. — Как вы думаете, что привлекло студентов в вашей школе в первую очередь?

— Во-первых, знания иностранных лекторов. Например, наш хедлайнер — португалец, профессор Жао Креспо. Он входит в список лучших профессоров Европы, входил и в руководящий орган Европецвского мембранного общества, был в руководстве научного фонда Португалии и вице-ректором своего университета. Во-вторых, у нас проходили различные мастер-классы по технологиям, связанным с мембранами. Ребята могли буквально своими глазами увидеть, что и как работает. А в последний день у нас был мастер-класс при поддержке Сбербанка «Дизайн мышления». Это одно из новых направлений в образовании. Профессор Креспо рассказывал, что в их университете такой курс лекций проходит на регулярной основе. То есть мы идем в ногу с европейским образованием. Была возможность и практиковать английский. Ведь это рабочий язык нашей школы. К тому же в нашей школе обучались всего 35 человек и это большой плюс. Все эти молодые ученые, студенты, аспиранты между собой познакомились и подружились. Через десяток лет они встанут у руля мембранной науки и смогут организовывать совместные проекты гораздо легче, так как знают друг друга, как мы сейчас. Мне кажется, это здорово. — Какие впечатления у иностранных гостей от нашего города и России

— Хорошие. В случае Жао Креспо, тут вообще удивительная история. Его отец был ученым в области сельского хозяйства и в конце 1960-х назад он приезжал на конференцию в Россию. Тогда у него остались самые радостные впечатления о России, о народе. И Жао Креспо тоже смотрит на Россию с воодушевлением, как страну супер-возможностей. Здесь он видит большие возможности для того, чтобы трансформировать свои разработки в бизнес. Много хороших отзывов и о наших студентах. Как выяснилось, они думают необычно. В первый день лекций профессор Креспо задал вопрос о будущем мембран. Наши студенты ответили. А потом он показал слайд с типичными ответами на этот вопрос. Так вот ответов наших студентов на этом слайде почти не было. Это приятно. — Стоит ли сравнивать уровень развития в сфере мембранных технологий России и Европы?

— Сложно сказать. В России нет больших проблем с чистой водой, поэтому тут мы идем не совсем в ногу со временем. Но в области газоразделения и других процессов, наши научные разработки находятся на достойном уровне, наших ученых знают за рубежом, мы публикуем статьи в ведущих научных журналах, куда не так-то просто попасть. Например, на недавней Европейской конференции по мембранам (Euromembrane-2018), Россия заняла пятое место, обогнав Англию по числу участников. А вообще производство мембран в России исторически имеется во Владимире . Ученые — счастливые люди

— Над какими проектами вы сейчас работаете?

— Сейчас я занимаюсь разработкой мусороперерабатывающего завода с использованием нового подхода, который раньше не использовался. Что касается мембранных технологий. Есть проект по выделению СО2 из топочных газов электростанций. Конечно, с помощью мембран и, даже, новых мембран, которые мы сейчас и создаем. Есть и несколько научных проектов, связанных с разработкой новых катализаторов для превращения отходов производств в продукт, имеющий заметную стоимость. Сейчас мы активно стараемся внедрять наши разработки в реальный сектор экономики. — Как себя чувствуете в роли молодого ученого?

— Прекрасно. Есть такая проблема в психологии — каждый пять лет человеку необходимо менять сферу деятельности. В этом плане, ученые — счастливые люди, ведь чтобы заниматься наукой, нужно быть многогранной личностью. Понимать, как делать науку, как продвигать свои результаты, находить новые контакты, как считать деньги, как правильно их расходовать, как правильно делать закупки. И это только для одного проекта! Поэтому мы такие, разносторонние личности.