Убийственные упражнения подростков на крыше высотки в Биробиджане — видео

Предотвратить трагедию, которая может случиться в любую минуту, тщетно пытаются жители Биробиджана . Там подростки нашли себе смертельное развлечение — спускаются с крыши 10-этажного дома на балконы и выполняют разные опасные трюки на как будто специально построенным для любителей экстрима решеткам. Местное информационное агентство ЕАОMedia опубликовало видео, на котором очевидцы запечатлели как раз одно из таких «упражнений». Сообщается, что ролик снят еще весной, но убийственные игры подростков происходят там чуть не ежедневно.

В управляющей компании, обслуживающей дом, утверждают, что еще год назад закрыли чердак на замок и попасть туда можно только при наличии ключа, но обещали все еще раз проверить. А в полиции попросили жителей сразу же сообщать о появлении на крыше дома экстремалов, а не снимать их на видео, дожидаясь непоправимого.