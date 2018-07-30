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Барак и Мишель Обама отожгли на концерте Бейонсе: видео
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Барак и Мишель Обама отожгли на концерте Бейонсе: видео 

Журнал ОК! 55 минут назад
Барак Обама оставил президентское кресло и ушел в тень. Экс-лидер США редко появляется на публике и выступает в прессе, поэтому поклонникам остается наблюдать за жизнью членов его семьи издалека. На днях Барак вместе со своей женой Мишель попал в объективы папарацци, когда посетил концерт Бейонсе в Ландовере, штат Мэриленд. Очевидцы сняли, как парочка танцевала в ВИП-ложе. Видео распространилось по соцсетям.
Похоже, они классно провели время. Каждый раз, когда мы оборачивались, то видела их счастливыми. Они наслаждались музыкой и казались обычными людьми, такими же как и мы, — прокомментировал один из гостей.
The Obamas were at the OTRII Tour and they were right behind us. I danced near Obama! What. ? #Obama #otr2 #jayzandbeyonce
A post shared by Anna Bailey (@aayy.bee) on  Jul 28, 2018 at 9:07pm PDT  Напомним, что пару дней назад Мишель вместе с дочерьми Сашей и Наташей видели на концерте Бейонсе и Джей Зи в Париже. Экс-первая леди заняла кресло в зале, но посреди концерта спустилась в фан-зону, чтобы потанцевать вместе с другими поклонниками. Компанию супруге Барака Обамы составила мама артистки, 64-летняя Тина Ноулз.
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