Шоу-политика: Странная история украинских доктора Вакарчука и мистера Зеленского

Доктор Вакарчук

Вакарчук считался и считается «американским кандидатом». Раскрутка его началась еще в 2015 году, когда Вакарчук стал стипендиатом программы Yale World Fellow 2015, в рамках которой он четыре месяца обучался на «курсах лидерства» в Йельском университете. Этот факт сопровождался рассуждениями экспертов относительно того, что певца будут готовить к государственной деятельности. Сам Вакарчук, правда, возможность политической карьеры отрицал — он уже становился депутатом и ушел из Рады по собственному желанию.

Продолжилась раскрутка в 2016 году, когда уже упомянутая группа «Рейтинг» включила в свой мониторинг специальный вопрос относительно уровня доверия к общественным деятелям. Надо отметить, что вопрос был довольно нетипичный — как правило, рейтинг доверия определяется в отношении всех лидеров мнений (включая руководство государства и крупнейших партий). Здесь же были специально выделены «новые лица». Лидерами доверия оказались Вакарчук и львовский мэр Садовой. Вполне вероятно, что это обстоятельство было учтено на Банковой и послужило началом операции «львовский мусор», которая похоронила президентские перспективы Садового. В конце года Вакарчук был упомянут в вопросе о том, какие политики представляют интересы простых людей и занял там второе место.

В 2017 году раскрута продолжалась. «Океан Эльзы» прекратил гастрольную деятельность до 24 августа 2018 года (День независимости — традиционная дата начала политического сезона в Украине ). Вакарчук уехал преподавать с Стэнфордский университет. Группа «Рейтинг», наконец, включила его в президентский рейтинг, где он занял третье место.

В общем, происходящее выглядело как поэтапная раскрутка политика.

В декабре 2017 Вакарчук заявил в специальном обращении, что выдвигаться не собирается, но тут же опубликовал свою программу из десяти пунктов (пожалуй, Борис Годунов , отказываясь от царства, был более убедителен). Уже в апреле 2018 года он выступил с программной речью в Киево-Могилянской академии. Собственно, это уже начало избирательной кампании, хотя наличие президентских амбиций Вакарчук по-прежнему отрицает.

Мистер Зеленский

Известный комик, руководитель студии «95 квартал» Владимир Зеленский с реальной политикой связан не был, зато очень активен в шоу-политике. Сатира на политическую элиту Украины — одна из основных тем шоу «Вечерний квартал», мульсериала «Сказочная Русь» и сериала «Слуга народа», первый сезон которого вышел в 2015 году. Кстати, в сериале Зеленский играет роль президента Украины…

Отношение Зеленского к политике неопределенное. С одной стороны, он резко критически относится к украинской политике, с другой — принимать в ней участие не желает. Тем не менее, в июле этого года он обратился к Вакарчуку с предложением определиться со своим участием в выборах, пообещав, в таком случае, поучаствовать в них тоже. Опять же, отрицательное отношение к украинской политике не исключает участия в какой-то другой, допустим — европейской.

Партия «Слуга народа» была зарегистрирована ее в конце 2017 года. Тогда же Зеленский появился в результатах социологических исследований. Очевидно, юристы и социологи знали что-то такое, о чем сам Зеленский старался не говорить.

Другие

О своем желании поучаствовать в выборах заявили также Андрей Данилко («Века Сердючка») и патриарх украинской эстрады Иво Бобул . Впрочем, заявление Бобула явно имело целью привлечь внимание общественности — его стали уже забывать.

А вот цели Данилко могут быть более серьезными. В 2007 году он уже пытался выйти на выборы с «Блоком Верки Сердючки», но проект был свернут на раннем этапе — слишком велики были финансовые издержки и технологические проблемы.

Стоило бы вспомнить, что в 2014 году от Интернет-партии Украины выдвигался Дарт Вейдер ( Виктор Шевченко , документы у него не приняли), а в 2015 году в местные советы выдвинулись 44 его клона, причем Дмитрий Палпатин даже стал депутатом одесского горсовета. Так что список шоуменов, желающих поучаствовать в выборах, наверняка не исчерпан.

Теневая сторона

Связи Вакарчука в украинской политике довольно хорошо известны — за ним стоит Виктор Пинчук . Пинчук, вроде бы, не особенно пострадал от деолигархизации, но причины недолюбливать Порошенко у него есть. Опять же, Пинчук связан с теми кругами в Демократической партии США , которые, собственно, являются фундаторами нынешнего украинского режима. Совершенно не случайно на стороне Вакарчука выступают украинские еврооптимисты (певца можно поздравить — более мерзкой компании у него никогда не было).

Зеленского же связывают, обычно, с Игорем Коломойским. У него длинная история сложных отношений с Пинчуком и инициатива по выдвижению Зеленского вполне может быть своеобразным троллингом давнего партнера-конкурента. Удивительно, что эта махинация вполне вписалась в стратегию администрацию президента , которая стремилась «сбить» Вакарчука, составлявшего конкуренцию президенту.

Ну что, это удалось, но…

Зачем все это нужно?

Хитрые игры вокруг Вакарчука и Зеленского не могут не вызвать недоумение.

Во-первых, шоумены, конечно, обладают высокой узнаваемостью и популярностью, но ее очень тяжело реализовать в политической сфере. Избиратели, все же, знают разницу между актером и политиком. Они ожидают от кандидата демонстрации лидерских качеств, понимания экономики и социальной сферы, наличия команды и т.п. То есть, всего того, чего ожидают от любого другого кандидата. Но, не забывают, может быть подсознательно о том, что шоумен предпочитает казаться, а не быть. Поэтому высокие предвыборные рейтинги представителей шоу-бизнеса крайне редко реализуются в результатах голосования — симпатии это одно, а выбор — немного другое.

В общем, некоторые актеры становятся успешными политиками (хрестоматийный пример — Рональд Рейган ), но в среднем актеру тяжелее стать политиком, чем юристу или бизнесмену.

Во-вторых, у шоуменов ниже мотивация к участию в политике. Деньги и слава у них уже есть… Когда Вакарчук и Зеленский говорят об отсутствии политических амбиций, это не только, чтобы их уговаривали, но и просто правда.

А отсутствие у кандидата мотивации — сильнейшее препятствие в избирательной кампании.

В-третьих, и это самое забавное, по данным «Рейтинга», избиратели Вакарчука и Зеленского легко перетекают от одного к другому (само по себе это интересно — ведь личностно эти два персонажа очень различны), но оба кандидата «откусывают» электорат у… Петра Порошенко! Так что поведение Пинчука и Коломойского вполне рационально…

Учитывая последнее обстоятельство, оппонентам Порошенко стоило бы добиться выдвижения обоих этих персонажей….