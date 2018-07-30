Конец аналоговому телевидению в Украине

Таким образом, все зрители, которые получали аналоговый сигнал и имеют телевизоры старого образца, не смогут без специального оборудования смотреть телевизионные программы. При этом цифровой сигнал в Украине доступен далеко не везде, и без телевидения могут остаться миллионы украинцев.

Переход на цифровое вещание будет проходить в два этапа. С 1 августа аналоговый сигнал отключат в Киеве, Киевской и Кировоградской областях. А с 1 сентября — по всей Украине, за исключением телеканала «UA: Первый», местных вещателей, аналоговых каналов на территории проведения операции объединенных сил и в некоторых приграничных районах.

Изначально в Украине планировалось полностью переходить на «цифру» еще в 2015 году, затем переход перенесли на 2016 год, потом — на 2017-й. В 2018 году ждали отключения аналогового телевидения в марте, но в очередной раз перенесли — на 1 июля, а затем сроки вновь сдвинули до 30 июля. Причина переносов — низкий уровень покрытия эфирного цифрового сигнала. Окончательное решение о поэтапном отключении правительство приняло в начале апреля, и в этот раз оно станет фактом.

Национальная сеть эфирного цифрового телевидения существует в Украине с 2011 года. Подключив к телевизору приемник Т2, можно смотреть 28 каналов в высоком качестве. А первой страной в Европе, которая перевела свое телевидение в цифровой формат в 1998 году, была Великобритания . На сегодня все европейские страны полностью перешли на цифровое вещание. Кроме того, в Беларуси с 4 января 2016 года было полностью прекращено аналоговое телевизионное вещание. Переход на «цифру» — это одно из требований Женевского меморандума, который Украина вместе с другими странам Европы, Азии и Африки подписала еще в декабре 2006 года.

Несите ваши денежки

Чтобы продолжать смотреть телевизор, до конца августа украинцам, которые принимали аналоговый сигнал, необходимо выбрать тип вещания вместо аналогового и совершить несколько действий, которые потребуют от них определенных временных и материальных затрат. Нужно будет подключиться к сети проводного провайдера («кабельного оператора») и смотреть каналы в кабельной сети. Купить приставку цифрового телевидения Т2 или новый телевизор с функцией приема DVB-T2. Кроме того, в случае неуверенного приема сигнала с эфирного ретранслятора нужно купить усилитель телесигнала. При этом станут доступными для просмотра 32 телеканала.

Или же купить и установить на крыше или где-либо комплект приема спутникового сигнала. Сейчас большинство украинских телеканалов идут в открытом виде, то есть бесплатно. С отключением аналогового вещания большинство из них планируют закодировать свой сигнал и получать абонплату. Такое «кодирование» запланировано уже в нынешнем году.

Можно также подключиться к интернету и смотреть ТВ через сайты телекомпаний или же купить IP-приставку и смотреть IPTV (за абонентскую плату, но в лучшем качестве).

По опыту других стран, которые прошли через отключение аналогового вещания, можно предположить, что на оборудование и услуги по организации приема цифрового ТВ начнется ажиотажный спрос и соответственно повысятся цены. На рынке нет необходимого количества приставок, которые принимают цифру. По экспертным оценкам, их нужно 2,4 млн Национальный регулятор уже обратился к крупнейшим производителям оборудования для приема цифрового сигнала с просьбой увеличить объемы телевизионных тюнеров в розничных сетях, чтобы обеспечить для населения их необходимое количество.

Плюсы и минусы цифры

Переход на цифру имеет определенное преимущество — телевидение сразу начинает занимать гораздо меньшую полосу частот. То есть цифровой сигнал занимает меньше места: на одном аналоговом канале может поместиться в среднем восемь цифровых. Соответственно, высвобождается радиочастотный ресурс, который может быть использован для новых технологий: 4G может быть построено в том числе и на тех частотах, которые телевидение освободит после завершения перехода. И в целом в эфире будет доступно намного больше каналов, чем ранее. Это в первую очередь может быть интересно зрителю.

пульт для телевизора

«Главная польза для зрителя и для телевидения все-таки в картинке. То есть мы получаем лучшее разрешение, в зависимости от технологии может устанавливаться вещание в стандарте HD, где это каналу в первую очередь интересно, поскольку это существенно увеличивает расходы на вещание с точки зрения распространения сигнала. И все каналы снимают свой контент уже давно в высоком качестве, а способов донести его в аналогичном качестве пока что особо не было. То есть это один из ключевых плюсов — больше каналов, доступных в эфире, в лучшем качестве, при этом занимая меньшее количество радиочастотного ресурса. Если вот брать расходы на доставку сигнала, в теории это намного дешевле. Безусловно, зрителям необходимо либо иметь современный телевизор, либо купить приставку. То есть, часть расходов ложится и на зрителя. В 2012 или в 2013 году государство финансировало закупку социальных тюнеров малоимущему населению. И тогда, я точную цифру уже не помню, но достаточно большое количество людей, хоть и не все, получили этот социальный тюнер. Одна из важных задач — чтобы оборудование либо начало производиться внутри страны и было максимально доступным, либо, если это импортная продукция, чтобы государство взяло какой-то спецрежим импорта льготного, чтобы была определенная категория бюджетных устройств, если мы говорим о тюнерах, которые были бы доступны по минимальной цене. Сейчас, если посмотреть на сайты интернет-магазинов, можно увидеть, что самое дешевое устройство стоит 350 гривен (примерно 10 долл. — Ред.)», — пояснил эксперт в сфере телевидения, директор «Индустриального телевизионного комитета» Игорь Коваль

У кого кнопка?

«Цифровой» монополист в Украине — компания «Зеонбуд» — на 100% принадлежит кипрской компании Planbridge Limited, которая, в свою очередь, принадлежит трем другим офшорам, зарегистрированным в Белизе и на Британских Виргинских островах. Таким образом, с момента отключения аналогового ТВ вся телевизионная аудитория будет под контролем частной компании, реальные собственники которой не известны. Ранее нардеп Николай Томенко реальными собственниками компании называл Рината Ахметова , Александра Януковича и Дмитрия Фирташа

Однако в Кабмине задумались над тем, чтобы построить свою собственную цифровую сеть и даже выделили на нее из бюджета 260 млн грн. Развивать собственную цифровую эфирную сеть в Украине будут на базе государственного концерна КРРТ. Правда, по сравнению со $134 млн, которые, по заявлению «Зеонбуда», компания потратила на запуск цифрового эфирного телевидения, выделенные правительством деньги смехотворны.

Кому выгодно?

У некоторых членов Нацсовета по телевидению и радиовещанию возникла необходимость срочно выключать аналог. И подобная спешка несет риски для информбезопасности.

В результате отключения аналогового сигнала без телевидения останутся миллионы украинцев. Единственный провайдер цифры в Украине — компания «Зеонбуд» (цифровое эфирное телевидение под названием Т2) — заявляет о 95-процентном покрытии территории цифровым сигналом. Но на практике, оказывается, что «цифра» ловится далеко не везде.

«95-процентное покрытие «цифрой» — это необходимое значение для отказа от аналогового ТВ. Поэтому сейчас и называют такие данные. Но на практике никто этого не проверял. Более того, по разным оценкам, покрытие «эфирной цифрой» в Украине сегодня составляет порядка 65% территории страны», — говорит Игорь Коваль.

Наиболее противились переходу на цифру телелидеры — каналы «Интер» и «1+1». Еще в январе 2017 г. они обратились к правительству с просьбой отложить отключение аналогового вещания до 2019 г.

«В настоящий момент «Интер» и «1+1» имеют наибольшее покрытие в аналоговом телевещании, потому что они занимают сети УТ-1, УТ-2, УТ-3. А если перейдут на цифру, то будут уже все равны — и «Украина», и ICTV, и «Интер», они все будут иметь одинаковое покрытие", — пояснял причины такого сопротивления глава Нацсовета Юрий Артеменко в мае 2017 г.

На ведущих телеканалах страны по-прежнему обеспокоены отключением аналогового вещания.

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«Точных цифр, сколько абонентов под угрозой отключения, у нас нет. Но по нашим личным оценкам, речь идет о 20-30% аналоговых телезрителей», — заявили на «1+1». Похожие цифры называют и в медиагруппе «Интер». При этом на сайте телеканала опубликован список из 300 населенных пунктов, где могут возникнуть трудности с приемом цифрового эфирного сигнала.

Устали от политики и требуют зрелищ

Что же касается телеканала, которому регулятор предоставил льготные условия вещания, то телеканал «UA:Перший», который содержится на деньги украинских налогоплательщиков, имеет долю смотрения всего 0,49%, уступая почти всем украинским телеканалам. Согласно данным исследовательском компании «Nielsen „Общественному телевидению“ за год так и не удалось вырваться на более-менее приличные позиции в рейтингах телесмотрения. Телеканал „UA:Перший“ не поднимается выше 15-20-х мест в ТОПе украинских телеканалов.

По итогам первого полугодия 2018 года, первенство среди ТОП-6 украинских телеканалов по основным аудиториям 18-54 (города 50 тыс. +) и 18+ (города 50 тыс. +) удерживает телеканал Украина. Составляющими успеха канала стали высокие показатели утренних, дневных и праймовых проектов собственного производства, звездных шоу, разножанровых сериалов, фильмов выходного дня, эксклюзивных футбольных трансляций матчей национальной сборной и поединков украинских команд в матчах Лиги Европы и Лиги чемпионов УЕФА , трансляции финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве, зрелищных развлекательных шоу, информационных и информационно-аналитических программ, остро социальных проектов.

Что касается новостных каналов, по итогам первого полугодия лидером информационного телевидения Украины продолжает быть NEWSONE, о чем говорят показатели телесмотрения.

Телеканал „Интер“ в июле стал лидером на украинском телерынке. 19 млн украинских телезрителей смотрели чемпионат мира на этом канале. А трансляцию финального матча мундиаля посмотрели 6,7 млн человек в Украине. Это почти в два раза больше показателей телесмотрения матчей ЧМ-2014. Так футбол в Украине еще никогда не смотрели.

Согласно исследованию агентства Isobar Ukraine украинцы стали все чаще смотреть видео с помощью цифровых устройств, а не телевизоров. Изменение парадигмы от „ТV-centric“ к „Digital— centric“ теперь уже данность. В отличии от традиционных медиа, интернет — единственное медиа, у которого растет популярность среди населения. В 2018 году его охват в мире вырос до 73% или 23 млн пользователей в месяц. Самую интересную аудиторию в диапазоне от 18 до 40 лет гораздо легче найти в Интернете, чем охватить с помощью ТВ. Эта аудитория в среднем проводит в сети в месяц на 16 часов больше, чем за просмотром телевизора. И даже во время просмотра телепрограмм половина Интернет пользователей параллельно отвлекаются на свои цифровые гаджеты.