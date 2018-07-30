Екатеринбургский лесопарк захватят доисторические животные

Разработчики проекта реконструкции Шарташского лесопарка не ставят перед собой задачи реанимировать озеро Шарташ, а основной упор сделают на развитии спортивно-прогулочного сегмента. Об этом стало известно в ходе общественных слушаний в конце июля.

Излишне напоминать, что Шарташский лесопарк — пожалуй, самый знаковый природный объект мегаполиса. Еще в феврале горожане высказали свое отношение к идеям проектировщиков, по заданию компании «УралДорТехнологии» взявшихся за превращение береговой зоны Шарташа в некое подобие московских «Сокольников».

Один из вариантов входной группы на территорию лесопарка. Фото:"УралДорТехнологии"

Февральская встреча, о которой подробно рассказывало "Уралинформбюро" , была сдержанно настороженной: горожане, в целом одобрив идею реконструкции, порекомендовали сохранить существующие в парке волейбольные площадки и навести порядок с общественными туалетами и автопарковками.

На сей раз обсуждение было посвящено воздействию планируемых работ на экологию, а также разбивке парка на участки с конкретным целевым назначением. Дискуссия получилась куда более острой.

Итоговый вердикт: 108 «за», 10 «против», двое воздержались… а 35 вообще таинственно исчезли

Сама по себе идея зонирования лесопарка поначалу вопросов не вызвала. Представитель кафедры ландшафтного строительства Уральского государственного лесотехнического университета Людмила Аткина подробно расписала, в каком квадрате парка какой аттракцион запланирован.

По ее словам, территорию решено разбить на 8 тематических зон: спортивно-оздоровительную и активного отдыха (юго-западный берег озера), детского отдыха (рядом с базой отдыха «Карасики» и вдоль улицы Отдыха), прогулочную (восточный берег), научно-историческую (восточный и западный берега), тихого отдыха (западная и юго-восточная части лесопарка на его стыке с Егоршинским подходом и улицей Высоцкого), лесовосстановления (заболоченный южный берег) и так называемая «зона покоя» — резервная территория, не предназначенная для эксплуатации парка.

Карта зонирования парка, представленная на суд горожан

В активной зоне разместятся беседки и площадки для настольных игр, в спортивной — поля для мини-футбола, баскетбола, тенниса, воркаута и стритбола (включая специализированную площадку для инвалидов), а также сектор аджилити (полоса препятствий для «собачьего спорта»), где хозяева будут выгуливать своих четвероногих питомцев.

Так будет выглядеть территория для любителей спорта…

Детская зона задумана как «созвездие» комплексных игровых площадок с раздельным оборудованием для каждой возрастной категории общей площадью 1 600 квадратных метров. Прогулочная зона соединит в себе 7-километровую тропу здоровья с тренажерами и сенсорной дорожкой и экологическую тропу, которая протянется до Шарташского каменного карьера.

…а так — детская игровая площадка

Самой длинной тропой (по всей южной и восточной оконечности озера с заходом на Изоплит) станет так называемый «Каменный путь» — историко-познавательный маршрут с наглядными дидактическими материалами по всему пути следования, посвященными истории, археологии, геологии и экологии парка.

Там также планируется установить скульптуры доисторических животных, населявших берега Шарташа в каменном веке. Судя по презентации, их изваянием займется скульптор Леонид Петров

Монстры каменного века оживут на одной из аллей лесопарка

Кроме того, на южном берегу рядом с поселком Пески предполагается построить лодочную станцию с пристанью из экологически чистых материалов.

Та самая лодочная пристань из экологичных материалов

Закономерно встал вопрос: как повлияет строительство на зеленую зону, водный ресурс и состояние почвы парка? Руководитель сектора экологии компании «УралДорТехнологии» Наталья Афанасьева сообщила, что вредное воздействие на природу в ходе благоустроительных работ будет недолгим и незначительным. Для защиты озера и подземных источников строители проведут водоохранные мероприятия, а повреждение леса за пределами проектируемых участков, как и захламление их мусором, вообще исключено.

Тут настало время реплик горожан. Ольга Коновалова напомнила, что, по мнению ученых, озеро уже через 50 лет превратится в болото, и его нужно срочно спасать — а уже потом «апгрейдить» лесопарк. «Для чего там запроектированы песчаные пляжи, если в озере санитарные врачи из года в год запрещают купаться? И что делать с дятлами и белками, которые исчезают из лесопарка?» —озадачила она разработчиков концепции.

По мнению горожан, сначала нужно спасти сам Шарташ, который постепенно превращается в болото

Но территория озера не входит в границы парка, и для его спасения необходим отдельный регламент. Судьба водоема пока «зависла», как и перспективы нынешних арендаторов береговой линии Шарташа. Уже в кулуарах директор только что созданного ГБУ СО «Шарташский лесопарк» Артур Зиганшин в беседе с корреспондентом «Уралинформбюро» высказался на эту тему вполне определенно.

"По всем арендаторам мы систематизируем информацию. Уже выявлены факты самозахвата участков и незаконного нахождения предпринимателей (на территории лесопарка — прим. ред.). В ближайшем будущем ожидается активная фаза работы с арендаторами", — пообещал он.

А вот о парковках для посетителей парка Зиганшин не сумел ответить ничего вразумительного — «эта работа связана со взаимодействием с администрацией города, и мы работаем в этом направлении».

Александр Умников считает концепцию развития парка «однобокой»

"Концепция выглядит однобоко, — заявил на слушаниях Александр Умников, ранее боровшийся за пост директора лесопарка. — Она представляет взгляд на развитие парка со стороны экологов и лесоустроителей, но не учитывает точку зрения специалистов по ландшафтному дизайну, урбанистике, архитектуре, археологии и культурологии. Нужно подключить к ее доработке группу экспертов со всех перечисленных направлений. Иначе завтра нам будет стыдно, если мы проголосуем с бухты-барахты за то, что увидели сегодня".

Это, судя по всему, было напутствием Артуру Зиганшину, чье директорство на Шарташе вызывает все больше критических замечаний горожан. А в целом большинством голосов план по зонированию Шарташского лесопарка был поддержан.

Евгений СУСОРОВ

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