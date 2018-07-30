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Гребень паводка ушел из Амурской области в ЕАО
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Гребень паводка ушел из Амурской области в ЕАО 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
На всем протяжении реки в Амурской области наблюдается устойчивый спад: уровень за сутки снизился от 5 до 48 сантиметров. На реках Зея и Селемджа также сохранится тенденция понижения уровней воды, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на  «Амурскую правду».
Приток воды к створам Бурейской и Зейской ГЭС в минувшие сутки снизился, но уровень водохранилищ продолжает расти, хоть и медленно.
Бурейская ГЭС, по данным сайта РусГидро сегодня, 30 июля начнет холостые сбросы воды через водосливную часть плотины. Суммарный расход через гидроузел будет увеличен до 1,5 тысяч плюс-минус 350 кубометров в секунду. Затем предусмотрено поэтапное увеличение сбросов на 500 кубов в сутки до достижения общего расхода в 3 500 кубометров в секунду в период до 3 августа. Сейчас пока вся вода идет через гидроагрегаты, расходуется в среднем в сутки 959 метров в секунду.
Уровень водохранилища Зейской ГЭС не предполагает холостых сбросов в ближайшее время.
На 30 июля уровень Амура у Хабаровска составляет 396 см. Практически полностью затоплен центральный пляж, скрылась под водой прибрежная территория краевой набережной в районе стадиона им. Ленина.
Напомним, как ранее сообщало агентство, уровень Амура у Хабаровска растет на 30-40 см ежесуточно, по прогнозам дальневосточного управления Гидрометцентра, гребень паводка до Хабаровска должен дойти 3-4 августа. На это время уровень воды может подняться до 5,2 метра. В этом случае есть большая вероятность подтопления низких мест левобережья, в том числе дачных угодий.
На случай прихода большой воды, в Хабаровске подсчитывают количество жилых домов, которые могут оказаться в зоне затопления, а также выявляют потенциально опасные места и проверяют исправность техники и насосов, которые хранятся в резервном фонде городского управления ГО и ЧС.
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