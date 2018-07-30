Гребень паводка ушел из Амурской области в ЕАО

Приток воды к створам Бурейской и Зейской ГЭС в минувшие сутки снизился, но уровень водохранилищ продолжает расти, хоть и медленно.

Бурейская ГЭС, по данным сайта РусГидро сегодня, 30 июля начнет холостые сбросы воды через водосливную часть плотины. Суммарный расход через гидроузел будет увеличен до 1,5 тысяч плюс-минус 350 кубометров в секунду. Затем предусмотрено поэтапное увеличение сбросов на 500 кубов в сутки до достижения общего расхода в 3 500 кубометров в секунду в период до 3 августа. Сейчас пока вся вода идет через гидроагрегаты, расходуется в среднем в сутки 959 метров в секунду.

Уровень водохранилища Зейской ГЭС не предполагает холостых сбросов в ближайшее время.

На 30 июля уровень Амура у Хабаровска составляет 396 см. Практически полностью затоплен центральный пляж, скрылась под водой прибрежная территория краевой набережной в районе стадиона им. Ленина.

Напомним, как ранее сообщало агентство, уровень Амура у Хабаровска растет на 30-40 см ежесуточно, по прогнозам дальневосточного управления Гидрометцентра, гребень паводка до Хабаровска должен дойти 3-4 августа. На это время уровень воды может подняться до 5,2 метра. В этом случае есть большая вероятность подтопления низких мест левобережья, в том числе дачных угодий.

На случай прихода большой воды, в Хабаровске подсчитывают количество жилых домов, которые могут оказаться в зоне затопления, а также выявляют потенциально опасные места и проверяют исправность техники и насосов, которые хранятся в резервном фонде городского управления ГО и ЧС.