На Чукотку отправилось судно со стройматериалами для плавучей АЭС

В порт чукотского города Певек отправился первый в этом году корабль со строительными материалами для единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС).

Как сообщается на сайте «Росэнегоатома», грузовое судно «Александр Сибиряков» доставит из Архангельска почти десять тысяч тонн груза, в том числе песок, щебень, цемент, металлоконструкции и дополнительную строительную технику.

Ожидается, что к месту назначения «Сибиряков» прибудет в первой половине августа.

"Второе судно — «Инженер Трубин» уже готовится к загрузке дополнительной партией строительных материалов в порту Архангельска 5 августа, а третье — " Иоганн Махмасталь " — 25 августа 2018 года", — говорится в сообщении.

Доставленные материалы позволят продолжить работы в соответствии с графиком даже в межнавигационный период до 2019 года.

Ранее в Мурманске начали загружать ядерное топливо в реакторы плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов». После этого его отправят в Певек, где тот заменит Билибинскую АЭС, снабжающую теплом и электроэнергией жителей Чукотки.