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На Чукотку отправилось судно со стройматериалами для плавучей АЭС
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На Чукотку отправилось судно со стройматериалами для плавучей АЭС 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Российская Газета
В порт чукотского города Певек отправился первый в этом году корабль со строительными материалами для единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС).
Как сообщается на сайте «Росэнегоатома», грузовое судно «Александр Сибиряков» доставит из Архангельска почти десять тысяч тонн груза, в том числе песок, щебень, цемент, металлоконструкции и дополнительную строительную технику.
Ожидается, что к месту назначения «Сибиряков» прибудет в первой половине августа.
"Второе судно — «Инженер Трубин» уже готовится к загрузке дополнительной партией строительных материалов в порту Архангельска 5 августа, а третье — "Иоганн Махмасталь" — 25 августа 2018 года", — говорится в сообщении.
Доставленные материалы позволят продолжить работы в соответствии с графиком даже в межнавигационный период до 2019 года.
Ранее в Мурманске начали загружать ядерное топливо в реакторы плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов». После этого его отправят в Певек, где тот заменит Билибинскую АЭС, снабжающую теплом и электроэнергией жителей Чукотки.
Из Мурманска плавучая АЭС выйдет летом 2019 года, а запустят ее в 2020 году. Установка обеспечит дешевой электроэнергией портовые города и нефтегазодобывающие платформы в Чукотском автономном округе.
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