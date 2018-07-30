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Сколопендра: абсолютное зло в мире насекомых
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Сколопендра: абсолютное зло в мире насекомых 

Русская семерка 5 часов назад
Фото: Русская семерка
Сколопендры не самые приятные существа. И от встречи с ними никто не застрахован. Многие виды этих членистоногих ядовиты, а какие-то приспособились жить совсем рядом с нами — в квартирах.
Forcipules
Ученые насчитали 8000 видов различных сколопендр, обитающих в самых разных уголках планеты. Эти многоножки являются единственными членистоногими, у которых лапки первого сегмента предназначены отнюдь не для прогулок. Речь идет о специальных придатках, так называемых forcipules, которые имеют ядовитые когти.
Именно поэтому их внешний вид вызывает у людей заслуженный страх. К образу сколопендр обращаются писатели и сценаристы, чтобы сделать свои произведения более жуткими. К примеру, американский писатель Уильям Сьюард Берроуз в романах «Города Красной Ночи», «Пространство Мёртвых Дорог» и «Западные Земли», назвал сколопендр абсолютным злом. В фильме «Кинг Конг» (2005 года) показано, как огромные сколопендры нападали на путешественников.
Ядовитая тварь
В зависимости от вида и возраста укус сколопендры может иметь для человека самые разные последствия, вплоть до летального исхода. При этом самки более ядовитые, чем самцы.
Сколопендры, которые обитают в Крыму, в частности на Тарханкуте, и впрямь могут ужалить очень болезненно.
«Мне в кроссовку на мысе Сарыч заползла сколопендра сантиметров тринадцати, — рассказал местный житель Александр. — Я от боли в одно мгновенье обувь содрал, не развязывая шнурков. Укус пчелы по сравнению со сколопендрой, примерно как укус комара по сравнению с осой. Два дня держалась высокая температура».
Сороконожка ли?
Сколько же на самом деле ног у сколопендры, которую иногда называют сороконожкой? Судя по названию, укоренившему в простонародье, — сорок. Между тем, в зависимости от вида, эти членистоногие могут иметь от 15 до 171 сегментов тела и столько же пар лапок. Впрочем, в любом случае, у них всегда имеется нечетное число пар ног, так что в реальности сороконожки в природе не встречаются.
Хищники
По своей природе все сколопендры являются хищниками. Маленькие — питаются другими беспозвоночными, моллюсками и кольчатыми червями. Более крупные виды, обитающие в тропиках, способны съесть лягушку и даже мелкую птицу. Напав на жертву, сколопендры оборачиваются вокруг добычи и ждут, когда начнет действовать яд. Лишь после этого они приступают к трапезе.
Впрочем, и у многоножек имеются враги, готовые ими полакомиться. В частности, за ними охотятся змеи. А вот кошкам и крысам, которые тоже при первой возможности съедают многоножек, лучше этого не делать. Дело в том, что внутри сколопендр всегда живут паразиты, опасные для этих животных.
Даже те сколопендры, которые обитают в наших домах — Scutigera coleoptrata, тоже хищники, и питаются они мухами, тараканами, пауками, клопами и другими домашними насекомыми. Часто их называют обыкновенными мухоловками. Это — как правило, четырехсантиметровые 15-ти сегментированные многоножки, очень быстро бегающие от людей. Вывести их можно только ловушками-липучками или ликвидировав в доме влажность.
Членистоногие долгожители
По сравнению с большинством других членистоногих, сколопендры — долгожители. Имеется множество видов, которые живут по два-три года. Удивительно это и тем, что многоножки растут всю жизнь в отличие от других насекомых, у которых рост прекращается с половым созреванием.
Еще одной уникальной способностью этих тварей является регенерация потерянных ног, например, после атаки птицы. Правда, новые пары вырастают после линьки. В этом случае регенерируемые лапки бывают короче старых ног.
Любящие мамы
Обычно членистоногие насекомые, за редким исключением, являются безответственными родителями. Считается, что материнская любовь присуща более развитым животным.
Однако ученые с удивлением обнаружили, что у сколопендр присутствует материнский инстинкт. Например, почвенные сколопендры Geophilomorpha и тропический вид многоножки Scolopendromorpha охраняют яичную массу, пока не появятся личинки. Впрочем, и здесь сколопендры имеют удивительные свойства, практически не встречающиеся в остальном животном мире. Некоторые из них размножаются без участия самца — то есть партеногенетически. Именно такие многоножки живут в Крыму.
Сколопендры-гиганты
На островах Ямайка и Тринидад, а также кое-где в Южной Америки живут гигантские сколопендры, которые могут иметь длину 26 см. Впрочем, в Австралии нашли тридцатисантиметровую многоножку. Об этих насекомых известно, что они едят очень долго, дабы не навредить себе перееданием и часто делают перерывы в процессе поглощения жертвы. После еды эти многоножки тщательно усиками чистят ногочелюсти.
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