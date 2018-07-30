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Внучка Олега Ефремова объяснила, почему рассталась с Борисом Ельциным-младшим
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Внучка Олега Ефремова объяснила, почему рассталась с Борисом Ельциным-младшим 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ольга Ефремова долгое время путешествовала по миру и успела пожить в разных странах, а также выйти замуж за итальянца и родить сына. В 2017 году актриса решила вернуться в Россию и возобновить актерскую деятельность. Девушка призналась, что не могла играть роль итальянской жены-домохозяйки и хотела дальше развиваться. Ее супругу было нелегко принять выбор Ольги, но он не стал препятствовать ее отъезду.
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Внучка Олега Ефремова Ольга вернулась к мужуАктриса провела Новый Год в кругу семьи. Несмотря на слухи, ходившие летом, в данный момент она находится не в компании Бориса Ельцина-младшего, а с Алессандро Сини. «Конечно, ему бы хотелось, чтобы наша семья продолжала существовать в традиционном виде: он обожает меня и ребенка. Но в то же время Алессандро — человек очень мудрый и добрый», — делится Ефремова.
Прошлым летом в Сети появилась информация о том, что Ольга сразу после возвращения в Россию закрутила роман с Борисом Ельциным-младшим. Ольга и Борис почти не комментировали, а их роман оказался довольно коротким. По словам Ефремовой, сейчас они просто друзья. Сейчас актриса живет вместе с сыном на родине и активно занимается творчеством.
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«Отношения с Борисом начались уже после того, как мы расстались с Алессандро. Я находилась в тяжелом, подавленном состоянии, а встреча с Борей меня зажгла. Но в какой-то момент оба поняли, что серьезного продолжения у отношений не будет, что у нас разные жизненные ритмы. Мы остались друзьями, Боря замечательный. Но сейчас я как никогда хочу сосредоточиться на себе, своей карьере и своем ребенке», — призналась Ольга в интервью журналу Hello!.
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