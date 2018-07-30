Внучка Олега Ефремова объяснила, почему рассталась с Борисом Ельциным-младшим

Ольга Ефремова долгое время путешествовала по миру и успела пожить в разных странах, а также выйти замуж за итальянца и родить сына. В 2017 году актриса решила вернуться в Россию и возобновить актерскую деятельность. Девушка призналась, что не могла играть роль итальянской жены-домохозяйки и хотела дальше развиваться. Ее супругу было нелегко принять выбор Ольги, но он не стал препятствовать ее отъезду.

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Внучка Олега Ефремова Ольга вернулась к мужуАктриса провела Новый Год в кругу семьи. Несмотря на слухи, ходившие летом, в данный момент она находится не в компании Бориса Ельцина-младшего, а с Алессандро Сини. «Конечно, ему бы хотелось, чтобы наша семья продолжала существовать в традиционном виде: он обожает меня и ребенка. Но в то же время Алессандро — человек очень мудрый и добрый», — делится Ефремова.

Прошлым летом в Сети появилась информация о том, что Ольга сразу после возвращения в Россию закрутила роман с Борисом Ельциным-младшим. Ольга и Борис почти не комментировали, а их роман оказался довольно коротким. По словам Ефремовой, сейчас они просто друзья. Сейчас актриса живет вместе с сыном на родине и активно занимается творчеством.

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