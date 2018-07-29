Яхты, катеры и Левый берег Дона: показываем, как ростовчане праздновали День Военно-морского флота

Сегодня, 29 июля, в России празднуют День Военно-морского флота. В Ростове праздничных мероприятий не было, все военно-морские силы были брошены в Таганрог . Однако ростовские моряки нашли способ отпраздновать этот день.

Ростовчане в этот день фотографируют водную гладь и Петра I.

Публикация от Иван Д (@ivan_000005) 29 Июл 2018 в 10:27 PDT Иван в честь праздника решил проплыть по Дону с российским триколором.

Публикация от Иван Д (@ivan_000005) 29 Июл 2018 в 10:24 PDT Часть ростовчан обратила внимание не на военные катеры, которые были в Таганроге, а на более мобильные варианты.

#eyeem #dss_i #gettyimages Публикация от Sergey Doroshenko (@dss_i) 29 Июл 2018 в 11:39 PDT В Ростове оказались люди, свзянные с морской гладью самыми непредсказуемыми способами. Например, в донскую столицу прибыла вейкбордистка.

Скоро напишу оду онлайн технологиям😅 просто нереальное счастье не быть привязанным к месту: отвела урок, потренила трешку 😂 проверила эссе— пошла опять покатала😅 это мой обычный график) но, в этот раз, трени не в Москве , а в Ростове-на-Дону в крутейшем @rostovwakepark; кольцо и атмосфера просто😍😍 Photo by @draganreport 📸 Публикация от A R I S H A (@arisha_cq) 29 Июл 2018 в 10:22 PDT В этот день в Ростов заглядывали путешественники на морском транспорте.

Привет✌🏻#ро_ю Публикация от Роман Боровой (@romanborovoi) 29 Июл 2018 в 10:45 PDT И, конечно, все поздравляли друзей и сослуживцев. Популярным местом празднования в тёплой компании стал Левый берег Дона.

Хорошо, когда в любом городе есть друзья!Отмечаем день ВМФ на берегу Дона🤙🏻всех причастных ещё раз с праздником!🙌🏻 Публикация от Y A ₽ O N C H I K (@maksim_andreevich. s) 29 Июл 2018 в 10:35 PDT Моряки, бороздившие просторы всей страны, прибыли к этому дню на Дон

А вот ещё один шлюз! Публикация от Михаил Владимирович (@michgelder) 12 Июл 2018 в 4:17 PDT Ростов батя! Публикация от Михаил Владимирович (@michgelder) 27 Июл 2018 в 11:44 PDT Многие моряки в своей униформе решили отправиться в Таганрог.

#деньВМФ Фото @marinalogva #taganrog #таганрог Публикация от Таганрог в instagram (@taganrog_ig) 29 Июл 2018 в 8:29 PDT Таганрожцев и гостей города в этот день ждала буря эмоций. В городе можно было осмотреть военные катеры.

#capturestreets #life_is_good #life_is_beautiful #Russia #деньвмф⚓️ #russianphotographer #taganrogphoto #capturestreetstyle #streetphotographers #life_is_street #storyofthestreet #streetphotographerscommunity #Россия #life_is_nature #azovsea #азовскоеморе #summer Публикация от LVD (@lvdph) 29 Июл 2018 в 12:10 PDT И посмотреть выступление военно-морских сил.

regram @iren_poli_tgn С Днём ВМФ, всех причастных к этому празднику! В том числе моего любимого мужа☝️😌💞 #таганрогфото #taganrogphoto #taganrog #таганрог #таганроггороджизни #таганрогскийзалив #морскойпорт #азовскоеморе #деньвмф Публикация от Таганрог (@taganrogphoto) 29 Июл 2018 в 4:16 PDT Даже не только осмотреть. Некоторым удалось поплавать на яхте.

Провести день Военно-морских сил РФ на яхте — святое дело! 😎 Публикация от Анна Сорокина (@as_famili) 29 Июл 2018 в 12:03 PDT Отмечали праздник и будущие покоритли морских просторов.

regram @vikoossskokos С Днём ВМФ РФ ☝️😌 За наших родных пап⚓🎇✨ #таганрогфото #taganrogphoto #taganrog #таганрог #таганрогдети #таганрогмама #деньвмф Публикация от Таганрог (@taganrogphoto) 29 Июл 2018 в 4:13 PDT