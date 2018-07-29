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Яхты, катеры и Левый берег Дона: показываем, как ростовчане праздновали День Военно-морского флота
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Яхты, катеры и Левый берег Дона: показываем, как ростовчане праздновали День Военно-морского флота 

161.ru 17 минут назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 29 июля, в России празднуют День Военно-морского флота. В Ростове праздничных мероприятий не было, все военно-морские силы были брошены в Таганрог. Однако ростовские моряки нашли способ отпраздновать этот день.
Ростовчане в этот день фотографируют водную гладь и Петра I.
Публикация от Иван Д (@ivan_000005) 29 Июл 2018 в 10:27 PDT  Иван в честь праздника решил проплыть по Дону с российским триколором.
Публикация от Иван Д (@ivan_000005) 29 Июл 2018 в 10:24 PDT  Часть ростовчан обратила внимание не на военные катеры, которые были в Таганроге, а на более мобильные варианты.
#eyeem #dss_i #gettyimages Публикация от Sergey Doroshenko (@dss_i) 29 Июл 2018 в 11:39 PDT  В Ростове оказались люди, свзянные с морской гладью самыми непредсказуемыми способами. Например, в донскую столицу прибыла вейкбордистка.
Скоро напишу оду онлайн технологиям😅 просто нереальное счастье не быть привязанным к месту: отвела урок, потренила трешку 😂 проверила эссе— пошла опять покатала😅 это мой обычный график) но, в этот раз, трени не в Москве, а в Ростове-на-Дону в крутейшем @rostovwakepark; кольцо и атмосфера просто😍😍 Photo by @draganreport 📸 Публикация от A R I S H A (@arisha_cq) 29 Июл 2018 в 10:22 PDT  В этот день в Ростов заглядывали путешественники на морском транспорте.
Привет✌🏻#ро_ю Публикация от Роман Боровой (@romanborovoi) 29 Июл 2018 в 10:45 PDT  И, конечно, все поздравляли друзей и сослуживцев. Популярным местом празднования в тёплой компании стал Левый берег Дона.
Хорошо, когда в любом городе есть друзья!Отмечаем день ВМФ на берегу Дона🤙🏻всех причастных ещё раз с праздником!🙌🏻 Публикация от Y A ₽ O N C H I K (@maksim_andreevich. s) 29 Июл 2018 в 10:35 PDT  Моряки, бороздившие просторы всей страны, прибыли к этому дню на Дон.
А вот ещё один шлюз! Публикация от Михаил Владимирович (@michgelder) 12 Июл 2018 в 4:17 PDT  Ростов батя! Публикация от Михаил Владимирович (@michgelder) 27 Июл 2018 в 11:44 PDT  Многие моряки в своей униформе решили отправиться в Таганрог.
#деньВМФ Фото @marinalogva #taganrog #таганрог Публикация от Таганрог в instagram (@taganrog_ig) 29 Июл 2018 в 8:29 PDT  Таганрожцев и гостей города в этот день ждала буря эмоций. В городе можно было осмотреть военные катеры.
#capturestreets #life_is_good #life_is_beautiful #Russia #деньвмф⚓️ #russianphotographer #taganrogphoto #capturestreetstyle #streetphotographers #life_is_street #storyofthestreet #streetphotographerscommunity #Россия #life_is_nature #azovsea #азовскоеморе #summer Публикация от LVD (@lvdph) 29 Июл 2018 в 12:10 PDT  И посмотреть выступление военно-морских сил.
regram @iren_poli_tgn С Днём ВМФ, всех причастных к этому празднику! В том числе моего любимого мужа☝️😌💞 #таганрогфото #taganrogphoto #taganrog #таганрог #таганроггороджизни #таганрогскийзалив #морскойпорт #азовскоеморе #деньвмф Публикация от Таганрог (@taganrogphoto) 29 Июл 2018 в 4:16 PDT  Даже не только осмотреть. Некоторым удалось поплавать на яхте.
Провести день Военно-морских сил РФ на яхте — святое дело! 😎 Публикация от Анна Сорокина (@as_famili) 29 Июл 2018 в 12:03 PDT  Отмечали праздник и будущие покоритли морских просторов.
regram @vikoossskokos С Днём ВМФ РФ ☝️😌 За наших родных пап⚓🎇✨ #таганрогфото #taganrogphoto #taganrog #таганрог #таганрогдети #таганрогмама #деньвмф Публикация от Таганрог (@taganrogphoto) 29 Июл 2018 в 4:13 PDT
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